全台首場！　穆斯林安心台灣鯛養殖場域在台南

▲台灣鯛養殖達人南瀛養殖協會理事長周志亮、蔡阿玉夫妻，近年來推廣在地台灣鯛申請ASC-ISRTA國際驗證、TGAP、ISO22000成績斐然。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣鯛養殖達人南瀛養殖協會理事長周志亮、蔡阿玉夫妻，近年來推廣在地台灣鯛申請ASC-ISRTA國際驗證、TGAP、ISO22000成績斐然，除了獲得十大神農獎的殊榮，去年更取得全台僅有15名額產銷履歷達人認證資格。

周志亮、蔡阿玉夫妻所養殖的台灣鯛，打入國際市場外銷歐美及日本，台南市長黃偉哲推崇成就，有助於台南水產搶攻穆斯林市場。

周志亮經營的亮哥養殖場，今年成功獲得「穆斯林安心養殖場域」及「Tilapia Fillet 清真認證」肯定，未來除了可以滿足國內穆斯林需要，也將搶攻東南亞及中東的穆斯林市場，為表彰周志亮夫妻，市長黃偉哲特別指示農業局致贈賀匾感謝兩夫妻對台南在地漁產所付出的努力，南瀛養殖協會全體會員參與見證。



台南市農業局表示，台南市台灣鯛5成依靠外銷市場，為因應國際貿易自由化及各國對水產品品質與衛生安全要求愈趨嚴峻，透過獲得國際認驗證確保台灣鯛品質，具有市場利基且有助於外銷市場拓展，並可與其他地區做出區隔，建立在地品牌，兼顧養殖漁民實質收益、保障消費者食用安全、增加台灣鯛產品國外市場曝光率及國內市場品牌建立等多重效益。



農業局分析，現今全球4分之1人口為穆斯林，穆斯林市場預估在2020年將達到3兆美元商機，亞洲的穆斯林人口占比為全球6成，又以東南亞居多，其清真產品市場的消費能力，更是未來不可漠視的商機，取得清真認證後，就如同拿到產品銷往穆斯林市場的入場券，市長黃偉哲已指示農業局持續規劃輔導水產業者及漁民參予國際認證，拓展台南水產更多的國際通路。