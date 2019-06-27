蓬佩奧轟「一帶一路」附帶枷鎖　耿爽：不知道中了什麽邪？

▲中國外交部發言人耿爽資料照。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前訪問印度，再次炮轟中國「一帶一路」。對此，中國外交部發言人耿爽27日在回應相關問題時，將蓬佩奧的行徑斥為「不知中了什麼邪」，「對『一帶一路』倡議如此念念不忘，但遺憾的是，他對『一帶一路』的攻擊抹黑似乎沒人買帳」。

蓬佩奧日前訪問印度時聲稱，「地區國家已經認識到，『一帶一路』倡議雖無附加條件，卻附帶枷鎖，各國不希望以讓渡主權為代價發展基礎設施、數字聯通和能源合作。」耿爽對此狂轟，「我不知道蓬佩奧先生中了什麼邪，走到哪兒，說到哪兒。遺憾的是，他勸阻其他國家退出『一帶一路』合作似乎沒有奏效，為什麼會這樣？蓬佩奧先生應該自己好好想想。」

隨後，耿爽一連串反問道，「如果『一帶一路』倡議真如蓬佩奧所說是個枷鎖，為什麼會獲得這麼多國家和國際組織的積極支援？如果這些國家不參與『一帶一路』合作，誰能來幫助他們建設基礎設施，促進經濟發展？高舉『美國優先』大旗的美國嗎？美國會拿出真金白銀，提出具體措施嗎？」

耿爽說，對於這些國際社會看得清清楚楚，想得明明白白，「蓬佩奧先生心裡可能也有答案，在此我要再次奉勸美方個別人士，不要再自彈自唱，自討沒趣了。」

蓬佩奧更早之前訪問英國倫敦時，在記者會上直指中國倡導的「一帶一路」是以基礎建設項目換取政治影響力，「會損害各國主權」，敦促英方對「一帶一路」保持警惕並發聲反對。

耿爽當時也回嗆，「他們說得不累，我們聽得都累了。我想再次提醒他們，不要高估自己的造謠能力，也不要低估他人的判斷能力」，「如果他們願意，那就讓他們繼續說，我們會繼續加油干」。