回應川普加徵關稅說　耿爽：中國人從來不吃這一套！

▲G20川習會。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

關於美國總統川普於26日表示，中美若在G20峰會期間達不成協議，將會對中國加徵關稅。大陸外交部發言人耿爽表示，美方威脅要對中方加徵額外的關稅，這嚇唬不了中國人民，「中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套」，希望美方同中方相向而行，爭取互利共贏。

耿爽表示，中方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，但同時也會堅定捍衛自己的正當合法權益，「我要再次奉勸美方，打貿易戰、加徵關稅損人害已，根本解決不了問題」，希望美方認真聽一聽這幾天，美國國內不同團體和廣大民眾對貿易戰和加徵關稅的反對聲音，在G20大阪峰會期間也認真聽一聽國際社會對單邊主義、保護主義和霸凌行徑的抵制聲音。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

耿爽指出，「我們希望美方同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，照顧彼此合理關切，爭取互利共贏。這不僅符合中美兩國及兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。」

川普在前往大阪的幾小時前接受福斯財經新聞網（Fox Business News）訪問，他強調，他還有對3250億美元的中國商品加徵10%關稅的計劃，而時機已經成熟，隨時可以實施，「受苦的是中國，美國只會從這個情況獲利而已，很多人才以及企業都離開中國了，順帶一提，有些是回到美國，因為他們不想要付這些關稅」。

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