環時批蓬佩奧：與中俄伊交手時才能找到自我　很少見如此瘋狂的外交官

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社，下同）



大陸中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）頻頻對中國議題發聲，甚至極盡抹黑和打壓。對此，大陸官媒《環球時報》25日發評論點名「蓬佩奧成了國際舞台上的一個亂源」。文章狠批，世界大國中極少出現如此瘋狂的首席外交官，蓬佩奧的攻擊性惡毒字眼完全突破了以往美國對華外交語言體系，甚至直言他只有在與中俄伊這些國家對抗時，才能找到自我。

文章說，蓬佩奧近一段時間藉頻繁出訪製造的機會，「對中國、俄羅斯、伊朗等國左右開弓，極盡抹黑和打壓之能事」。此外，他還是煽動盟國封堵華為最活躍的說客，在攻擊中國新疆方面不遺餘力，在香港問題上也頻頻發聲，這不是在搞大國博弈，而是反華勢力的一面旗幟。

文章直言，中美關係，加上俄美、伊美關係，會決定整個國際關係的性質，並決定世界穩定還是動盪。蓬佩奧不僅在向上述三國捅刀子，同時也在向世界捅刀子，他的言行成為對21世紀和平的特殊詛咒。

文章指出，蓬佩奧的經歷中有很多軍事和情報的元素，當眾議員時也沒少發起對外衝突，對抗似乎成了他的思維模式，然而只有在與中俄伊這些國家對抗時，才能找到自我，也成為他證明個人價值的方式。

「蓬佩奧在美國國家戰略視中國為『競爭者』中偷偷換成『敵對』，把一個又一個惡毒的標籤貼到中國身上。」文章強調，「出了這樣的國務卿，是美國政治的悲劇，也是國際政治的悲哀。同時，不要因為蓬佩奧有美國國務卿之尊，就對製造破壞力的他報以客氣，全球外交界應當鄙視他的作為，共同討伐之。」