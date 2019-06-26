中方暫停從加方進口肉類是反制孟晚舟案？耿爽籲：加方立即放人

▲豬肉，示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自微博）



大陸中心／綜合報導

由於中方海關日前在一批來自加拿大的豬肉產品查驗出殘留萊克多巴胺（Ractopamine，俗稱瘦肉精），因此暫停了涉事企業豬肉產品進口中國。不過，中國外交部26日例行記者會上有記者問耿爽，有人覺得這個措施是針對孟晚舟案的對抗措施。耿爽回應，「我們在孟晚舟案的立場非常清楚，並要求加方立即讓她平安回到中國。」

中國駐加拿大大使館發言人26日表示，中方海關部門在查驗一批來自加拿大的輸華豬肉產品時檢出萊克多巴胺殘留，後經調查發現，該批豬肉隨附的官方獸醫衛生證書是偽造的，共有188份。加方也認為，事件為刑事犯罪。

▲孟晚舟。（圖／路透社）



耿爽對此指出，這些偽造的肉類衛生證書透過加官方證書通報渠道發往中國監管部門，反映加方輸華肉類監管體系存在明顯安全隱患，然而為保障中國消費者安全，中方已採取緊急預防性措施，要求加政府於25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。

他進一步強調，「中方有關部門完全是依法依規行事。我們希望加方高度重視此次假證書事件，盡快完成調查，並採取有效的整改措施，確保輸華食品的安全。」此外，有記者問及耿爽，有人覺得此舉是反制孟晚舟案的措施。他強調，「我們在孟晚舟案的立場非常清楚，並要求加方認真對待中方的嚴正關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。」

▼耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

