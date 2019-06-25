一帶一路延伸到南太平洋地區　陸委會：對台灣外交經貿關係形成競爭

▲大陸國家主席習近平出席4月27日一帶一路峰會閉幕會議。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸委員會近日舉行諮詢會議，參與此次會議的學者共同討論「中國大陸『一帶一路』發展及其對台灣之可能影響」，認為陸方的「一帶一路」出現調整，延伸至南太平洋地區，可能會對台灣的外交經貿關係產生競爭。

學者指出，一帶一路引起的債務陷阱、環保和貪腐問題，讓外界討論聲浪甚高，因此大陸國家主席習近平在2018年8月定下3項政策調整重點；一是推動共建一帶一路向高品質發展轉變（宣傳轉低調、投資可行性較高的計畫、債務及管理透明化，和加強民意互動）。

二則是擴大「朋友圈」，範圍擴張到南太平洋和拉丁美洲地區；三為引入「數位絲路」、「創新之路」等新內涵。學者再稱，陸方已經在南太平洋島國推動「一帶一路」，並給予一些優惠措施，可能會對我國外交經貿關係產生競爭，必須持續密切關注。

與會委員提到，一帶一路是陸方為了突破西方封鎖，達成「中國夢」、「中華民族偉大復興」的對外發展戰略，「對內意涵大於對外意涵」、「政治軍事意涵大於經貿意涵」；因此陸方對沿線國家債務違約所產生的財務損失並不在意。

其他委員則指出，一帶一路的政治軍事目的引起美國注意，所以美方才提出「印太戰略」等相對應對措施；而陸方輸出5G等高科技至沿線國家，擴大全球市占率，也是造成目前美中貿易戰、科技戰升級的原因之一。部分委員表示，台灣「新南向政策」和一帶一路的政策目的、策略、規模和本質不同，「應破除相互對比、競逐的迷思」。

委員最後說，建議可以考慮擴大新南向政策的18國範圍，積極對接美國的印太戰略，幫助擴大台灣在經貿領域上的優勢，並享有政治、軍事安全的整體利益。