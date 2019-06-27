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北京祭出禁止入職體檢驗孕、限定性別　違法公司罰1至5萬元人民幣

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▲職場女性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲職場女性，示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自www.imdb.com）

大陸中心／綜合報導

北京市人力社保局27日祭出政策保障婦女的職場權益，當中包括公司招聘員工時不得限定性別、詢問婦女婚育狀況、妊娠測試作為入職體檢項目、限制生育作為錄用條件等等。另外，也會對涉嫌性別歧視的公司展開約談，並進行調查與調解。

綜合陸媒報導，北京市人力社保局、教委、司法局、衛健委等9部門27日聯合發布《關於進一步加強招聘活動管理促進婦女就業工作的通知》（以下簡稱通知）指出，要引導用人單位和人力資源服務機構在擬定招聘計劃、發布招聘信息、招用人員過程中，不得限定性別（大陸規定的女職工禁忌勞動範圍等情況除外）或性別優先，不得以性別為由限制婦女求職就業、拒絕錄用婦女，不得詢問婦女婚育情況，不得將妊娠測試作為入職體檢項目，不得將限制生育作為錄用條件，不得差別化地提高對婦女的錄用標准。

▲▼支持婦女就業。（圖／翻攝北京人力社保局官網截圖）

▲支持婦女就業。（圖／翻攝北京人力社保局官網截圖）

通知提到，對用人單位、人力資源服務機構發布含有性別歧視內容招聘信息的，依法責令改正；拒不改正的，處1萬元（人民幣，下同）以上5萬元以下的罰款；情節嚴重的人力資源服務機構，吊銷人力資源服務許可證。將用人單位、人力資源服務機構因發布含有性別歧視內容的招聘信息接受行政處罰等情況納入人力資源市場誠信記錄，依法實施失信懲戒。

另外，通知強調，要建立聯合約談機制，對涉嫌就業性別歧視的用人單位開展聯合約談，採取談話、對話、函詢等方式，開展調查和調解，及時化解勞動者和用人單位間矛盾糾紛。同時，以女大學生為重點，為婦女提供個性化職業指導和有針對性的職業介紹。

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關鍵字：北京人力社保局,婦女就業,性別歧視

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