　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森自然美「她圓夢計畫」培訓21歲女孩創業　貧困地區婦女命運翻轉

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲2019第十一屆海峽論壇，兩岸公益論壇，廖尚文,林燕玲,關杰玲,趙怡,王家瑞。（圖／記者蔡紹堅攝）
▲東森自然美執行長林燕玲在兩岸公益論壇發表「她圓夢計畫」指出，要以小額借款、技能培訓與考證輔導三方面，幫助貧困婦女學習創業。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）

生活中心／綜合報導

世界女性經濟力崛起！許多企業開始培育婦女創業，讓她們勇敢突破低資與體制，展現女性靈活多面向的經營手腕。東森自然美執行長林燕玲15日在兩岸公益論壇發表「東森自然美海峽公益計畫」中指出，在台灣、大陸及東南亞等全球共有千家門市以上的東森自然美，聯手愛心基金會，先在大陸地區推動「她圓夢計畫」以小額借款、技能培訓與考證輔導三方面，展開多元配套措施服務，提供實戰經驗的舞台，幫助年輕女性順利進入就業市場。

大陸人口流動的趨勢不斷變化，近年越來越多人前往新一線城市聚集扎根。東森自然美執行長林燕玲表示，大陸留守婦女生活艱苦，數量已經高達4700萬人，她們多以居家務農為主且長期被社會忽視，同時還得負擔撫育小孩及照顧長輩的重任，她們主動意識不強、缺乏與社會互動連結，久而久之造成發展困境。

▲2019第十一屆海峽論壇，兩岸公益論壇，廖尚文,林燕玲,關杰玲,趙怡,王家瑞。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲東森自然美「她圓夢計畫」在雲南設立服務培訓中心。

為了解決農村婦女就業問題，東森自然美因而發起「她圓夢計畫」並在雲南設立服務培訓中心，號召大陸第三、四線城市貧困婦女來學習，包含：湖北、湖南、四川、江西與雲南等地，課程除了一系列的美容師培訓，後續還提供輔導與創業資金支持。

東森自然美執行長林燕玲指出，第一階段的「她圓夢計畫」擴大與大陸大專院校簽訂建教合作，包含經貿外事職業學校、中醫藥大學、雲南省高校、省旅遊學院與雲南藝術學院等，提高應屆畢業生創業率，目前已完成3所院校、共計400位畢業生進行媒合，第一批共計輔導15位同學拿取美容資格證照，7月將進行第二批培訓，透過精準扶貧、培訓扶持與定點服務3個策略，推動一條龍創業機制。

現年23歲的「徐俊」畢業於雲南經貿外事職業學院護理系，今年5月申請東森自然美創業輔導，她表示希望透過事業幫助更多人變美，未來更將參與開店選址與營業銷售的培訓；21歲的年輕女孩「虎會」則是雲南回族人，父母以務農維生，從小在家境清苦的環境中長大，參與東森自然美主辦的圓夢計畫之後，決定邀請1位在職美容師朋友共同開店，她表示藉由東森自然的開店經驗，深入暸解創業的每個面向。

▲2019第十一屆海峽論壇，兩岸公益論壇，廖尚文,林燕玲,關杰玲,趙怡,王家瑞。（圖／記者蔡紹堅攝）

身兼東森自然美董事長的東森國際董事長廖尚文強調，東森媒體集團長期關懷公益，所有事業體均善盡社會責任，回饋社會。

東森國際董事長廖尚文表示，未來持續替台灣、大陸的貧困婦女鋪設一條創業發展之路，規劃免費美培訓課程，提供工作機會，包含美容師、店長或技術指導講師，協助大家結合興趣與才能，輔導她們重拾信心一起努力拚經濟。

ET快訊
苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救
快訊／「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場

關鍵字：東森自然美,創業,婦女就業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

讓90後愛上自然美　東森計畫改造品牌攻25～35歲年輕人

秒懂「石油腦」是什麼！　中油貨輪阿曼灣遇襲…7.5萬噸報銷

東森自然美「她圓夢計畫」培訓21歲女孩創業　貧困地區婦女命運翻轉

「吹冷氣傷荷包」公認夏季最大苦惱　達人有解！

勸敗小編神梗圖連發　淘寶折學每一樣看來都超欠買

引進信義區唯一電影巨幕　A13遠百10月底登場

《玩具總動員》又壞又萌的反派角色　熱搜度比胡迪高

看準蝦皮背後廣大年輕用戶　理膚寶水獨家合作AI診斷科技

H＆M夏季特賣低於5折！　男、女、童裝150元都能買

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

東森自然美「她圓夢計畫」培訓21歲女孩創業　貧困地區婦女命運翻轉

「吹冷氣傷荷包」公認夏季最大苦惱　達人有解！

勸敗小編神梗圖連發　淘寶折學每一樣看來都超欠買

引進信義區唯一電影巨幕　A13遠百10月底登場

《玩具總動員》又壞又萌的反派角色　熱搜度比胡迪高

看準蝦皮背後廣大年輕用戶　理膚寶水獨家合作AI診斷科技

H＆M夏季特賣低於5折！　男、女、童裝150元都能買

美式大賣場隱藏版優惠　媽媽瘋搶顧屁屁神器！群組社團話題被推爆　囤貨潮再現

限量500份快搶！漢堡王前進松山車站　超狂華堡買一送一

【廣編】蓋兒代言SUGAR手機！「可愛獻聲」高CP值三鏡頭手機

嘉南平原也瘋迷你足球賽　嘉義縣長翁章梁驚喜現身同樂

雷／《阿斯達》張東健殘殺爸！身世彩蛋曝光「竟與宋仲基有關」

狠批民進黨「惡修」公投法　黃士修、毛嘉慶立院外絕食抗議

一次可以裝10瓶！日本「小型飲料販賣機」放在房間不再被偷喝

快訊／苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救

ROG電競聯盟挑戰賽正式開戰！北市兩地火熱開打

台南安平漁光島傳出3人溺水　消防人員搜救全員救回

印度將對美國29種產品加徵關稅　回擊終止普惠制貿易地位

小孩吃鍋哭鬧！店員當眾大吼「拜託哄一下」　母怒：很不尊重

羅大佑粵語高唱《皇后大道東》　談香港：有些事不能這麼急

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

消費熱門新聞

H＆M特賣低於5折　150元能..

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

奶茶新品又一發！超濃蜂蜜味+玩..

「吹冷氣傷荷包」好苦惱　達人有..

搶到iPhone XS 64G..

上班族逆轉勝必看加盟展懶人包

美式大賣場一級幫拉拉褲2箱折3..

懶得出門？居酒屋口味下酒零食夯

星巴克咖啡星冰樂升級　限定5天..

618年中慶！內行人教無痛支付

勸敗小編神梗圖連發　每一樣都超..

唯一電影巨幕　信義遠百10月登..

101首開台灣最高戶外樓層要價..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

更多熱門

相關新聞

斯容被Sam「牽手」羞爆

購物天后斯容今（15日）至台中豐原太平洋百貨，前往東森自然美1樓保養美妝專櫃擔任一日店長，與肌膚保養大使Sam有默契地身著「粉紅色」，一同出席「淨白無瑕度仲夏 夏日新品發表會」活動。

兩岸公益論壇　廖尚文：自然美700據點能做更多

他們自架室內設計網站　10年後估值千億

上班族逆轉勝必看加盟展懶人包

凱擘前進加盟展　推店家防護免費體驗

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面