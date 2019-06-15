東森自然美「她圓夢計畫」培訓21歲女孩創業　貧困地區婦女命運翻轉



▲東森自然美執行長林燕玲在兩岸公益論壇發表「她圓夢計畫」指出，要以小額借款、技能培訓與考證輔導三方面，幫助貧困婦女學習創業。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）



生活中心／綜合報導

世界女性經濟力崛起！許多企業開始培育婦女創業，讓她們勇敢突破低資與體制，展現女性靈活多面向的經營手腕。東森自然美執行長林燕玲15日在兩岸公益論壇發表「東森自然美海峽公益計畫」中指出，在台灣、大陸及東南亞等全球共有千家門市以上的東森自然美，聯手愛心基金會，先在大陸地區推動「她圓夢計畫」以小額借款、技能培訓與考證輔導三方面，展開多元配套措施服務，提供實戰經驗的舞台，幫助年輕女性順利進入就業市場。

大陸人口流動的趨勢不斷變化，近年越來越多人前往新一線城市聚集扎根。東森自然美執行長林燕玲表示，大陸留守婦女生活艱苦，數量已經高達4700萬人，她們多以居家務農為主且長期被社會忽視，同時還得負擔撫育小孩及照顧長輩的重任，她們主動意識不強、缺乏與社會互動連結，久而久之造成發展困境。

▲東森自然美「她圓夢計畫」在雲南設立服務培訓中心。

為了解決農村婦女就業問題，東森自然美因而發起「她圓夢計畫」並在雲南設立服務培訓中心，號召大陸第三、四線城市貧困婦女來學習，包含：湖北、湖南、四川、江西與雲南等地，課程除了一系列的美容師培訓，後續還提供輔導與創業資金支持。

東森自然美執行長林燕玲指出，第一階段的「她圓夢計畫」擴大與大陸大專院校簽訂建教合作，包含經貿外事職業學校、中醫藥大學、雲南省高校、省旅遊學院與雲南藝術學院等，提高應屆畢業生創業率，目前已完成3所院校、共計400位畢業生進行媒合，第一批共計輔導15位同學拿取美容資格證照，7月將進行第二批培訓，透過精準扶貧、培訓扶持與定點服務3個策略，推動一條龍創業機制。

現年23歲的「徐俊」畢業於雲南經貿外事職業學院護理系，今年5月申請東森自然美創業輔導，她表示希望透過事業幫助更多人變美，未來更將參與開店選址與營業銷售的培訓；21歲的年輕女孩「虎會」則是雲南回族人，父母以務農維生，從小在家境清苦的環境中長大，參與東森自然美主辦的圓夢計畫之後，決定邀請1位在職美容師朋友共同開店，她表示藉由東森自然的開店經驗，深入暸解創業的每個面向。

▲身兼東森自然美董事長的東森國際董事長廖尚文強調，東森媒體集團長期關懷公益，所有事業體均善盡社會責任，回饋社會。

東森國際董事長廖尚文表示，未來持續替台灣、大陸的貧困婦女鋪設一條創業發展之路，規劃免費美培訓課程，提供工作機會，包含美容師、店長或技術指導講師，協助大家結合興趣與才能，輔導她們重拾信心一起努力拚經濟。