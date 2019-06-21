被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹心疼

▲世新大學一名柯姓男學生因言語霸凌同學而遭到網友肉搜全家。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李佳蓉／採訪報導



先前世新大學男學生夜闖宿舍辱罵同學「娘娘腔、垃圾」霸凌一事鬧得沸沸揚揚！校方19日回應已積極介入處理，諮商中心也給予協助。據了解，柯姓學生已搬離宿舍，而被害呂同學則是請假在家，但所造成的心理創傷並非一朝一夕能撫平。認識呂男5年的李小姐事發後也在臉書不捨的說：「看他這樣被欺負我真的很難過，就好像自己的弟弟被人欺負一樣」。

李小姐受訪時難過的說，「阿舜（呂男）善良得讓人心疼」，出事隔天朋友們和呂男連繫叫他務必提告，「他還說『可是柯同學才18歲，我這樣提告讓他留刑事紀錄的話，他以後怎麼辦？」被霸凌、傷害後仍處處替對方著想，讓人為他抱不平。她說，自己和阿舜因活動結識已有5年，「他是個很善良，不喜歡跟人起衝突的孩子」且總是默默做事不居功。

原來，呂男在22歲時因身體狀況不好先休學、返家休養，而在休學的期間創業「擺攤做碗粿」，那是他從雲林師傅「碗粿阿嬤」那習來的好手藝，也成為他心情低落時的療癒美食，後來將好料帶回台北，重現童年時的好滋味。除了製作過程繁複，對於食材的挑選他也很堅持，用料很實在，也讓李小姐感嘆「明明可以賺錢，他卻說希望自己的手藝可以讓勞工朋友買起來也沒有負擔，所以一顆從米開始研磨的手工碗稞只賣35～40元」。

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▲▼呂同學（阿舜）做碗粿的手藝一流。（圖／李小姐獨家授權提供）

李小姐說，他後來身體好多了，剛好店面租約也到期，休息半年多後阿舜終於在今年復學重返世新校園，希望能好好生活、好好讀書，但卻不幸遇到同學惡意霸凌，她不捨的說「看他這樣被欺負我真的很難過，就好像自己的弟弟被人欺負一樣，做姊姊、做朋友的立場完全不能接受」。阿舜的善良在她懷孕時完整體現，「我之前懷孕時想吃甜的碗粿他也幫我做，我找保母沒有幫手時，阿舜也私訊我說願意來家裡幫我照顧嬰兒，他就是個很貼心又善良的大男孩」。

看著呂男受苦，身邊的朋友都憤憤不平！李小姐表示，其實阿舜認識不少法律人和公眾人物，但卻不會拿這些「跟別人擺顯」，也不會麻煩別人，很心疼他的遭遇。至於提告與否，目前仍在協調中，她說「大家都很喜歡他，他就是一個很善良、低調但很有正義感的人」；也對加害者柯男喊話「律師爸爸如果真的愛他，請讓他付出應有的代價」。