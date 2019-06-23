室內「色」計師偷拍4女同事如廁春光　1年拍300段影片

▲男室內設計師在女廁裝針孔偷拍女同事如廁春光。圖為示意圖（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

未婚的林姓室內設計師覬覦公司女同事美色，竟在女廁裝設針孔攝影機偷拍4名女同事如廁春光，存放電腦慢慢欣賞，偷拍近1年時間就拍得300多段影片。台中地院審結，林男已與1名被害人和解並坦認犯行，依妨害秘密罪判他6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，林姓男子2017年任職於台中市某室內設計公司，因公司女同事黃姓、郭姓及楊姓女子長相甜美、身材好，竟從同年9月7日開始趁女廁無人時，在廁所馬桶前面門板的面紙盒下，裝設針孔攝影機，並將鏡頭對準馬桶，藉此拍攝女同事上廁所的春光。而同老闆，隔壁的建築師事務所郭姓女員工，因為女廁共用，也慘遭偷拍。

林男偷拍每位女子如廁後，再趁機將針孔拿走，並帶回家裡存放在電腦硬碟裡，不定期拿出來欣賞。直到2018年8月1日，楊姓女子中午時去上廁所，發現林男竟在女廁內鬼鬼祟祟，立刻向主管及老闆報告，林男才坦承上情，並將存放4名女子的如廁春光影片的5顆硬碟、1個隨身碟及針孔攝影機全交出來，並寫下自白書。4女氣不過，憤而委託律師張博鍾控告林男妨害秘密罪。

法官勘驗影片，發現林男在接近1年時間，就偷拍118天，並拍得346段影片，每一段時間都在10幾分鐘。其中，楊姓女子與林男達成和解，並撤回告訴。

法官認為，林男為逞一己私慾，無視他人隱私，長時間、反覆以針孔攝影機竊錄公司女同事如廁。犯案時明知行為違法，也會對被害人造成難以抹滅傷害，卻仍抱持僥倖心態偷拍，供己觀賞、收藏，自制力尚有未足，行為不可取。但他積極與被害人和解，1人達成和解，其他人則無意願和解，已被革職，目前在另一家室內設計公司服務，依妨害秘密罪判他6月徒刑，得易科罰金。

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