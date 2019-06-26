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台中虐童案！母無助淚「不知該如何選擇...」　中國附醫：確認無拔管消息

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記者陳玉／台中報導

台中一名1歲女童疑似遭保母虐待，傷勢嚴重右腦缺氧、腦部四分之三受損，全身插管仍在加護病房觀察中。針對是否拔管的問題，女童母親也感到相當無助，直播時吐心聲「不知道一個人要怎麼承擔」；中國附醫則表示，目前未收到要拔管的消息，仍在搶救女童當中。

▲台中虐童案，女童母親直播。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團，下同）

▲女童母親無助向網友尋求建議。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）

女童母親及阿嬤25日晚間透過友人在臉書「協心臨時粉絲團」直播，表示目前女童最好的情況是癱瘓，最壞是腦死、植物人，「我一個單親媽媽有2個小孩，女兒受到這些虐待，我心裡也很難過，但我還有一個才2歲的兒子要照顧，不知道我一個人要怎麼承擔、承受，對未來要怎麼規劃。」

▲▼愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女童傷勢嚴重，目前狀況仍不穩定。（圖／記者陳豐德翻攝）

說到此處，女童母親忍不住哽咽落淚，直說「假如是你們碰上相同的情況該怎麼選擇？」，她只好無助地透過直播向網友尋求建議，協心臨時粉絲團的人員見狀，隨即邊安慰女童母親邊補充，「醫生有醫生的考量，各界有各界的考量，家屬的心聲卻沒有人知道。」

對於外傳26日中午女童可能拔管器捐一事，中國附醫上午表示，「確認過無拔管消息。」目前為止院方仍全力搶救女童中，家屬並未有跟院方談及器官捐贈等相關事宜。

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關鍵字：虐童,台中,拔管,保母

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