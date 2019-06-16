鎮所警犬「阿樂」警察節病逝　副所長慟：人生第3次大哭...

▲第四分局南屯派出所鎮所警犬「阿樂」病逝。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

悲傷警察節！第四警分局南屯派出所鎮所警犬「阿樂」，因為十分具有人性，7年前的警察節到派出所當警犬，受到所內警察哥哥姊姊愛戴，副所長邱量虔一家人更將牠當家人般照顧。豈知阿樂卻在日前警察節當天，因心臟病去世，讓大家哭慘，邱更形容是「人生第3次大哭」，不捨之情可見一斑。

黑色土狗阿樂剛出生不久，就獨自跑到南屯派出所，因為沒有人來認領，派出所同仁認為有緣分，且牠的模樣可愛會帶給大家歡樂，取名為「阿樂」，成為派出所的一分子。派出所的警察哥哥姐姐平常都會輪流照顧阿樂，並幫牠定期洗澡，並穿上替牠準備，上頭有警察等字樣的背心或領巾，儼然成為「鎮所警犬」。

▲▼副所長邱量虔將阿樂視為家人般，經常帶著他一起出門並出遊。（圖／記者李忠憲翻攝）

副所長邱量虔到任後，愛狗兒的他立刻將阿樂當作家人般照顧，經常繫著狗繩四處走，家人出遊時，更開車載牠一起出遊。豈知，日前發現阿樂容易喘，常常跑一跑就抽蓄痙攣，在15日警察節凌晨，就離開人世。他發現後完全無法接受，難過到落淚，無法言語。

他說，阿樂很有人性，把自己當成人，心情不好正眼都不會瞧你，全家人聊天時，他也會在旁趴在窗台發聲音，也要「參一腳」。一般狗有懼高症，還沒搬家時住15樓，牠還可以探頭看風景。

▲▼警犬阿樂可以在15樓陽台看風景，絲毫不懼怕。（圖／記者李忠憲翻攝）

邱量虔說，阿樂很愛搭車，汽機車都愛，他家每一台車都認得。牠坐汽車還有個人專屬座位，如果坐到牠的位置，還會屁股朝你的臉要你讓位。帶牠出門，根本不用鎖車門，只要車窗搖下有縫隙，牠就會乖乖在車內顧車。

「7年前的警察節成為我們的家人！7年後的警察節離我們家人遠行！」邱量虔還以人生3次痛徹心扉大哭來形容對阿樂離開的痛心，第1次是首次年少初被海放失戀，第2次是年輕喪父獨挑家擔，第3次就是中年阿樂離他遠去！

派出所同仁也都十分不捨，有人說，阿樂想20年後成為英勇警察，才會趕著去投胎，願阿樂一路好走。也有人說，阿樂挑另一半標準很高，才積極幫牠找對象沒想到英年早逝。

【更多新聞】

►中清路當中山高 男飆速111公里遭開單記點扣牌還辯「我才開105」

►口角尋仇反遭打成植物人 2男「犯後態度有改善」輕判

►涉猥褻女童下體 補習班狼師發律師函否認