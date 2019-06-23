1歲女童疑遭保母虐成腦傷恐成植物人　家屬同意拔管捐贈器官

▲台中女童疑似遭保母虐待，恐成植物人，家屬考慮拔管捐贈器官。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者李忠憲／台中報導

太平1歲女童疑遭郭姓保母虐待，腦部重傷，21日送醫急救開刀後，可能有「終生半邊癱瘓」！23日改稱可能會成植物人，家屬悲痛接受，並考慮拔管及器官捐贈，讓女童遺愛人間。中國醫藥大學附設醫院表示，女童目前術後未達腦死，未來一周是觀察重點。

太平區21日晚間傳出1歲女童疑遭暴力虐待重傷送醫，警方調查發現疑似是遭郭姓保母虐待，造成顱內出血、腦神經斷裂。醫院緊急開刀後，目前昏迷指數3，命危，躺在加護病房觀察中，醫生擔心可能終生半邊癱瘓。

台中市社會局表示，女童病況嚴重，不排除受虐性腦傷的可能，目前家暴中心及警方都已介入了解，該保母為合法托育人員，今年3月間才領到登記證書，若確實有對孩子有不當行為傷害，將會終止其資格。

社會局家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，該女童為單親，平時母親委由郭姓保母平日5天24小時照護1歲1個月大的女童，平時母親會與孩子視訊，20日晚間視訊時女童尚未有異常；據了解，21日早上8點半保母餵完奶後，隔段時間要準備幫女童洗澡就發現其意識不清、身體癱軟，保母稱女童是自己跌倒的，但對如何受傷無法交代清楚。

中國附醫23日表示，醫生評估後告知女童家屬，可能會變成植物人，家屬聞訊悲慟不已，表明願意在拔管後將女童器官捐出給其他需要的人，遺愛人間。由於目前女童術後仍屬觀察階段，預計觀察一周後才能確定是否能拔管。

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