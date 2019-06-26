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變態媽毒打懷孕女兒導致流產　還要小孩看沸水「煮熟小狗」

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53歲女子克勞奇(Martha Crouch)以及57歲丈夫蒂莫西(Timothy)被控虐待兒女多年。（圖／達志影像／美聯社）

▲女子與丈夫被控虐待兒女多年。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國新墨西哥州一名變態母親被控長期虐待所養的15名兒女，不但用沸水煮熟他們所養的寵物，還要他們觀看殘忍過程，更故意毆打一名懷孕的14女兒，導致對方流產才甘休，目前她與丈夫已於24日被捕，將面臨多項控罪。

根據法庭文件資料，53歲女子克勞奇(Martha Crouch)以及57歲丈夫蒂莫西(Timothy Crouch)一名10幾歲女兒因為受虐，身心靈都已處於極為糟糕的狀態，所以被比較年長的兄姊從位於新墨西哥州的家中帶出，逃到亞利桑那州一起生活。

受虐少女表示，家中曾養了一條小狗，但被媽媽搶走並放到一個巨大的鍋中煮熟，還要所有孩子在旁邊看著，以前養過的小貓，也被媽媽餵毒藥殺死。還有一名女兒透露，她14歲時不小心懷孕，媽媽就一直打她，直到把她打到流產。另一名女兒則控訴，媽媽因為嫌她過胖，就用鐵鍊把她鎖起來長達3年。

這些案情之所以會曝光，是因為聖胡安縣警方在調查被告31歲兒子的襲擊案件時，意外得知對方和兄弟姊妹長期遭父母施虐的恐怖真相。被告的兒子控訴，他時常被父母毆打、開槍、刺傷、甚至開車輾過，手臂上還留有被對方射的BB槍子彈，新墨西哥州的兒童福利調查員雖然曾經拜訪他們家，但媽媽把3名年幼的孩子藏在車內躲避搜查。

被告的子女們還告訴當局，這些年來他們一直到處搬家，因為只要有人檢舉父母，有關當局來調查時，他們早已搬到新的地方。兒童福利調查員表示，目前收到的資料顯示，這對夫婦在密蘇里州、阿拉斯加州、堪薩斯州和蒙大拿州都曾接過投訴。目前克勞奇被控虐待兒童和動物等重罪，丈夫蒂莫西則面臨妨礙偵辦的指控。

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關鍵字：虐童,虐待,Martha Crouch,Timothy Crouch,美國,北美要聞

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