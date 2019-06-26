10週大女嬰「頭骨破裂、96處骨折」死亡　檢察官氣瘋：為她尋求正義

記者林瑩真／綜合外電報導

美國德克薩斯州（Texas）休士頓（Houston）一名剛出生的女嬰竟因為頭骨破裂、全身90多處骨折而死亡，警方逮捕女嬰父母，懷疑女嬰父母涉嫌謀殺。

綜合外媒報導，檢察官24日指出，女嬰賈斯敏（Jazmine Robin）過早出生，在離開醫院的12天後、於2018年7月15日死亡，死時僅10週大。

然而醫護人員發現，賈斯敏有明顯的頭部外傷；經過法醫鑑定，賈斯敏確實死於頭部遭鈍器所傷，且身上有多處骨折，包括71處肋骨骨折、23處長骨骨折，以及其他傷勢。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

休士頓警方的宣誓書指出，警方結論是「至少有2次的創傷事件，導致了賈斯敏身上一共96處的骨折」，懷疑是賈斯敏哭鬧引起父母生氣虐待，於是分別以謀殺罪嫌及傷害兒童罪嫌逮捕了24歲的傑森保羅羅賓（Jason Paul Robin）及21歲的凱瑟琳溫德姆懷特（Katharine Wyndham White）。

由於嬰兒的屍檢比成人需要更多時間，預計還要等上好幾個月，但一旦罪名成立，賈斯敏的父母恐怕要面對終身監禁。當地檢察官金姆奧格（Kim Ogg）表示，「有證據顯示，賈斯敏成為這世界上最應該保護她的人的犧牲品，我們已經提出指控，要為小小年紀的賈斯敏尋求正義。」