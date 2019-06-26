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菜市場買冷凍蝦！蝦頭一拔「詭異吻仔魚」她嚇壞　專家解答...網喊長知識了

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▲這是蝦的精莢。（圖／Yun Ching Tsai授權引用）

▲這是蝦的精莢。（圖／Yun Ching Tsai授權引用）

網搜小組／綜合報導

新北板橋一位蔡小姐前陣子到市場採購，買回一盒冷凍蝦，沒想到在處理時，發現頭部出現一條條白色物體，驚嚇之餘她po網尋求解答，事實上這並非寄生蟲，而且專家表示，煮熟後是可以連著蝦一併吃下肚的。

蔡小姐兩個禮拜前到菜市場，買了一盒冷凍蝦想剝蝦仁，怎料掰開蝦頭的瞬間，驚見裡面竟有一條條白色、半透明的不明物體，嚇得上臉書社團「我是板橋人」發文，「請問這是寄生蟲嗎？這樣還可以吃嗎？」

請繼續往下閱讀...

剝蝦,男友,貼心,體貼,用餐（圖／本報資料照）

▲超多人愛吃蝦。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

求救文一出，掀起網友們熱烈回響，不少人笑虧「買蝦送米苔目啦」、「條狀高蛋白」、「好肥胖的蟲們」、「該不會是吻仔魚」、「夭受哦」、「吻仔魚躲裡面啦」；另外，也有大票網友霧煞煞，留言表示想知道答案。

其實，這是蝦的生殖腺體「精莢」，就有水產養殖系教授指出，「相當於是我們脊椎動物的精巢，可以把蝦頭剪掉，然後從身體上方抽出來，當然若煮熟了，也可以連著蝦一起吃」。

在得知真相後，許多人紛紛笑回長知識了，「原來，蝦也是滿腦精蟲」、「第一次看過耶」；而原po也直呼，「這不是蟲！謝謝讓愛吃蝦的我上了一課。」

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關鍵字：,精莢,菜市場,蝦仁,長知識,水產,我是板橋人

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