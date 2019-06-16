老媽學英文！手抄筆記「超魔性39單字」絕對跟著讀　千人中計全笑炸

▲看了絕對會想跟著讀的單字表。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

許多長輩們都「活到老、學到老」，開始會和年輕人一起學英文、用智慧型手機。一名女網友貼出照片，說媽媽在整理資料的時候，意外找到英文單字筆記。原PO看到這張「單字表」後，整個人哭笑不得，「她同事到底有多哈老二啦！」看到照片後，其他人也笑噴「我唸出來被我老公笑死」、「忍不住跟著唸」。

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，媽媽在整理一堆跟山一樣的資料，結果意外找到之前同事教她的英文單字表。原PO好奇拿起紙一看，整個人哭笑不得，「我只想問……她同事到底有多哈老二啦」。

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仔細看看照片，只見原PO媽洋洋灑灑地寫了一整面筆記，包括單字中文意思，和單字讀法，但看來看去，整張紙卻沒幾個英文字母。原來原PO媽根本就是用台式發音在背英文，唸出來的單字讓人噴飯，來看看原PO媽到底寫了哪些單字：

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1.發落蜜（跟我來）

2.彎耐好罵去（一晚多少錢）

3.雞澳（滾）

4.豪ㄚu（你好嗎）

5.舅摸奶（早安）

▲舅摸奶……不好吧？（示意圖／資料照）

6.花痴魚丸麵（你叫什麼名字）

7.勿ㄚu（你是誰）

8.法Q FUCK（幹）

9.好凸u吐（你好嗎）

10.已死Q死蜜（請問）

11.西u土馬肉（明天見）

▲您好，這是您的西u土馬肉～（示意圖／Pixabay）

12.史衛特（甜）

13.史麥歐（微笑）

14.哭慶（廚師）

15. 一桶分你吸 →西當普里司（請坐）

16.利死已死威兒（這是哪裡）

17.艾N粉台萬（我來自台灣）

18.史利ㄆ（睡覺）

19.必個（豬）

20.豆個（狗）

21.卡 ㄎㄚˋ（車子）

22.扶老二（花）

▲花的英文，原來是扶……（示意圖／資料照）

23.艾史（冰）

24.哈特（熱）

25.意特（吃飯）

26.WC（廁所）

27.古A付凸怒（午安）

28.西史特（姐妹）

29.蜜史（小姐）

30.蜜史特（先生）

31.補已（男孩）

32.補拉的（兄弟）

33.個羅（女孩）

34.央各羅（年輕女孩）

35.發的（爸爸）

36.媽的（媽媽）

37.古輪媽的（ㄚ嬤）

38.古輪發的（ㄚ公）

39.UR標替否（你很漂亮）

▲這是什麼神奇的單字表啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO也在文末補充，「哭慶（kitchen）是廚房不是廚師，廚師真正唸法是（chef）穴斧」。看到照片後，其他網友都笑噴，「我的英文課本也是這樣欸」、「原本會的，看了這個之後都被擾亂不會唸了」、「我居然跟著唸」、「我唸完了，也變成台灣英文了」、「居然看懂還看完」、「原來我那對雙胞胎弟弟都是補拉的，我放心了」。

還有人開始點餐「來碗花癡魚丸麵，不要辣辣，謝謝」、「麻煩來一碗花痴魚丸麵，跟一盤西u土馬肉，謝謝」、「哪裡買得到花痴魚丸麵」、「不好意思，哪裡可以點花痴魚丸麵？突然餓了啊」。原PO也在留言處笑說，這張紙有個奇怪魔咒，就是會讓大家莫名其妙跟著唸，「如果你們有這個症狀，請不要急著掛號看醫生，那是正常現象，因為大家都一樣」。

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