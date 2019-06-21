影／皮套破了繼續用…老婆想幫換！他曝光「真功能」　人夫全崩潰：害死我們了

網搜小組／綜合報導

許多人都相當惜物，東西壞了就修一修再繼續用，但有時候，用破破舊舊的物品也是出於無奈。一名男網友就貼出一張照片，文中表示「老婆一直問我車鑰匙的皮套破了，為什麼都不換」。看到照片後，其他男網友急忙阻止原PO，「為什麼要說出來」、「不換是有原因的啊」、「這下你老婆也知道了」。

▲皮套都用到破了，還是堅持繼續用，真是勤儉愛物的好男人啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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這位人夫在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，他手上拿著車鑰匙的皮套，但外皮接縫處卻裂了一個不小的開口，原PO接著在文中表示「老婆一直問我車鑰匙的皮套破了為什麼都不換」。但仔細看看皮套，只見裂口裡竟然塞著鈔票，原來根本就是藏私房錢的地方。

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▲什麼？原來是要藏私房錢啊！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，其他人紛紛留言，「換了沒地方藏錢」、「因爲藏私房錢的」、「懂藏」、「保護好，別被丟了」、「這下你老婆也知道了」、「被盯上了，趕快換地方藏吧」、「老婆丟掉就傻眼了」、「小心你老婆把它丟了幫你換」、「老婆～您看到了嗎（這就是真相）」、「其實你老婆在暗示你，自首無罪。」

還有男網友說，「我老婆之前很好心的問我，你皮夾都那麼爛了，為什麼不換。2天後她就幫我換好了，我整整哭了3天3夜，然後只能跟她說是感動的眼淚」、「藏私房錢啊！要藏好啊！被發現很大條」、「為了生活還真不容易，為了生存就多藏幾個地方有備無患」、「你為什麼要貼出來」、「你知道你害死多少男人嗎……今晚眾家老婆一定都會去看鑰匙包。」

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