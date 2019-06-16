買2件超商飲料！她抽抽樂賽郎運…「傻按出1元」爽拿袋子　網曝機率羨慕炸

▲原PO到超商買飲料，意外抽到1元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

每到炎炎夏日，超商幾乎都有飲品抽抽樂的活動，讓客人有機會用1元把2瓶飲料帶回家。一名女網友貼文表示，她很久沒有買飲料，因為太渴了，就跑到超商買2瓶，店員便讓她抽獎。原PO還傻傻想說抽什麼獎，沒想到手氣超旺，不僅抽到1塊，店員還送上可愛小袋子，讓她笑說「傻人有傻福就是這樣的嗎？」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，「很久沒有買飲料的我，剛剛太渴了去超商買喝的」，因為怕上班不夠喝，所以就買了2瓶；店員讓她抽獎時，原PO還傻傻地想說抽什麼獎，「店員讓我隨便選一個，我第一次抽，結果……我這個賽郎……抽到了1塊……還送了我個可愛的小袋子禮物」。

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▲這……也太幸運了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO表示，看到她抽到1塊後，店員還要她拍照，說是個重大時刻，她也就傻傻地拍了照，心裡也忍不住冒出OS「也太好了吧，便宜買就算了，還有禮物拿」、「#傻人有傻福就是這樣的嗎？」

女網友還笑說，會把照片貼出來，是老闆要求的，「說這麼好康的事情一定要發一下，所以我就傻傻的發上來」，並透露「老闆一直在旁抱怨，他最多只抽過8折……」仔細看看照片，只見原PO分別買了30元和20元的飲料，抽抽樂抽到1元，當場省了49元。

▲1元帶走2瓶飲料+1個小袋子，太讓人羨慕了啦！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，其他人紛紛羨慕喊，「恭喜，機率大概是1天一個」、「太好運！這比樂透難中耶」、「太好運了吧」、「整個過程都是傻傻的」、「剛剛想抽還抽不到」、「今天可以去簽個樂透還是買個刮刮樂」、「好手氣！趕快去買樂透」、「可惡！我只有5折」。

還有超商店員現身，「哈！終於有人po抽到1塊了，身為超商店員，每次請客人抽獎，客人抽到8折，就開始靠腰說『你們這都內定的啦』三小三小的，運氣差還敢說嘴」、「我還在當店員的時候，有個女生連三天都買飲料兩罐，3天都抽到1元，嚇死我了」。

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