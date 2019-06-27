新北社會住宅累積7千戶以上　朱立倫要蔡英文先去問陳菊高雄蓋了多少？

▲朱立倫曾多次走訪社會住宅。（圖／朱辦提供）

政治中心 ／綜合報導

針對總統蔡英文批評朱立倫在新北市長任內不願配合中央推動社會住宅政策，朱立倫辦公室26日晚間表示，新北市自100年住宅法發布實施以來，每年以至少650戶的速度增加社宅，在107年新北市內社會住宅總數累積已達到5,600餘戶，是全台這8年來完工數量最多的城市，超過其他五都總和，蔡英文不知道是執政團隊不夠認真，還是自己改不了胡亂撿槍的習慣，這樣的質疑完全不符合事實。

根據自由時報報導，蔡英文26日在宜蘭水利會與黨公職閉門座談，談到社會住宅議題，痛批前新北市長朱立倫，任內不願配合中央推動社會住宅的政策，讓新北社會住宅做不起來。

對此，朱辦表示，根據蔡政府執政團隊的內政部表示，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.7萬戶，光是新北市就貢獻超過四分之一，到108年底共累積7,000戶以上社會住宅，排名皆是名列前茅，何來不願配合的說法？

朱辦指出，朱立倫任內不僅努力蓋社會住宅，申請租屋補助的民眾更超過九成獲得補助，讓新北市完成的社會住宅及租屋補助皆居全國之冠。

朱辦強調，寧可相信蔡英文總統不是看到國民黨初選佔據版面，不甘寂寞，刻意舉錯誤數據，誤導民眾對新北市團隊努力成果有錯誤印象，因為若是這樣，真的讓人遺憾。

另外，朱辦也批評蔡英文自己喊出八年要蓋出20萬戶社宅，卻把責任通通推給地方政府，不積極協助就罷了，還反手指責，實在不是身為中央執政者該有的態度，社會住宅當然要持續蓋，不能滿足於現狀，但如果連新北市這樣的成績還要被蔡英文撿槍開嗆，那麼過去長期讓民進黨執政的台南與高雄該如何自圓其說，高雄前市長陳菊現在每天都在總統身邊上班，蔡英文是否先回個身問問陳菊擔任市長期間蓋了幾戶社會住宅？