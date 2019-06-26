網路聲量比拼！韓國瑜讓塞子紅了、郭台銘挺高雄最熱、朱立倫調侃受關注

▲小編神器粉絲團發佈國民黨總統初選參選人網路聲量調查 。（圖／SoWork社群行銷授權，請勿隨意翻拍以免侵權，下同）

政治中心／台北報導

國民黨25日晚間舉行第一場總統初選政見會，五位參選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、以及周錫瑋都親自到場發表論述並接受提問，會後在網路上所掀起的熱議不斷。根據《小編神器》粉絲團發佈最新的網路聲量分析報告發現，五位參選人的聲量從過去一個星期到政見會後，都有顯著提升，目前受討論最多的前三名分別為韓國瑜、郭台銘、朱立倫。

針對五位國民黨總統初選參選人的網路聲量比拼，《小編神器》粉絲團26日所公布的報告是由SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人所帶領的團隊，結合LargiData大數軟體的技術，以 Infominer 工具所進行的數據調查與分析，調查時間為6月20日至6月26日。

為了瞭解網友們對參選人的討論與看法，調查團隊也進一步針對韓國瑜、郭台銘、朱立倫這三位受到討論聲量較多的原因，進行正負評與熱詞分析。

調查分析結果發現，韓、郭、朱三人在網路上的正評均比負評多，而其中又以朱立倫的正評佔比最多、負評佔比最少。

至於網友對三位候選人的哪些政見印象最深刻？從熱詞分析上也發現，韓國瑜以水、浴缸及塞子來比喻台美中關係，所引發的網友關注，也讓塞子、泡澡、棋子等詞彙瞬間成為熱詞。

在郭台銘的部分，他在政見會後的記者會上表示，如果他當中華民國總統，高雄要什麼給什麼，這一席話要力挺高雄的談話受到網友熱議的次數最多，也正是因為他提到了高雄，所以當網友在討論時，連帶地也提及了韓國瑜。另外，郭台銘所提出的經濟、外交與兩岸關係的政見也相當受到網友關注。

朱立倫方面，從數據分析中也發現，他除了在調侃兩位對手，包括韓國瑜太緊張、郭台銘只看幕僚給的資料的談話，最受網友關注外，在兩岸關係上所提出的政見也引起討論。

SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人表示，綜合來看，韓國瑜、郭台銘以及朱立倫對於兩岸關係的看法在這場發表會中是網友的討論焦點，國民黨接下來還會舉辦兩場政見會，網友話題與關注度是否會持續在兩岸關係，或是會隨著政見會主題不同而有所變化，將是下一階段繼續追蹤分析與觀察的焦點。

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