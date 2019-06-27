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長榮空服員罷工Day.8工會將提新8大訴求　交通部盼「月底落幕」

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▲▼6/24長榮空服員抗爭持續進行中，在場空服員不時呼口號相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮罷工超過7天，工會最快在27日上午提出「新8大訴求」，盼與長榮協商。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

長榮空服員罷工有望在第8天（27日）出現轉機！針對長榮航空要工會給予具體方案才願協商，空服工會26日與會員進行馬拉松式分組討論，27日上午10時將提出「新的8大訴求」。長榮航空官網目前更新增航班異動到7/7，累計影響近26萬名旅客，預計28日將再公佈至7/10的取消航班。交通部表示，其實勞資雙方都累了，盼望罷工「能在這個月底就落幕」。

針對日前有空服員透過總公司委任律師，希望向工會取回三寶（護照、台胞證、員工證）回歸執勤，卻遭桃空職工以「需本人領取」、「需2日工作天」、「罷工糾察線」等理由拒絕，長榮航空發言人陳耀銘在26日上午證實取消三寶委託書，改為公司協助欲取回者，前往公司委託銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，以便立即申辦新護照，費用由公司吸收，以反制工會扣留三寶。

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▲長榮公司委任律師持32名空服員同意書，要求返還三寶正本，否則將對工會提告 。（圖／記者陳以昇攝）

26日晚間8點，長榮航空委任蔡穎奕律師再次幫32名空服員取回三寶，並提出空服員授權律師取回的律師函為證，但桃空職工拒收，蔡穎奕律師表示，如果27日上午10點前仍未歸還，將會協助空服員對違法扣留證件之行徑依法提告。  

工會表示，參與罷工會員均是自願與工會簽約，由於罷工現場混亂，護照等三寶已全數繳交保全公司統一保管，若要領回需要2天時間，並沒有故意扣留三寶。工會秘書長鄭雅菱說，只要會員親自到現場填寫資料，不會刻意扣留，26日就有10位會員到場領回，呼籲公司不要利用空服員，不需要委任律師來取回。她也進一步說，「我們已經著手下修訴求，27日就會公布，與其不斷放出謠言，或是打壓空服員，倒不如盡快坐下來進行協商」，對於公司委任律師來「踢館」，工會表示一切合法將不予理會。

▲長榮空服罷工超過7天，傳出逾200名空服員想拿回三寶執勤。（圖／記者湯興漢攝）

而交通部針對長榮罷工事件每日召開「應變會議」，26日17:30交通部政務次長王國材提到，主要針對長榮暑假的運能討論，暑假第一周7/1-7/5期間長榮航空運能達近6成，相較於目前有所提升，是由於長榮透過航線優化，將長程線減班、加強區域航線的結果，但為了未雨綢繆，長榮預計28日中午宣布7/6-7/10的取消航班，將應變計畫考慮得更長遠，交通部希望「月底就能結束罷工。」他瞭解勞資雙方都很累，「期望能趕快有好的結果，趕快回歸正軌。」

▲交通部政務次長王國材表示，勞資雙方都累了，盼望月底就能結束罷工，趕快有好的結果。（圖／記者呂佳賢攝）

針對長榮航空要工會給予具體方案才願協商，桃空職工26日進行一整天馬拉松式分組討論，針對原先提出的8大訴求再作協商，並將重點放在「禁搭便車」條款。工會副秘書長周聖凱提到，「禁搭便車」的訴求工會願意調整，但方案還在確認，會有多種可能，不一定會是「補票上車」的方式，主要還是看會員的意願。至於「勞工董事」部分，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。而在「日支費金額」部分，沒有堅持公司一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。

由於繳三寶會員人數達2200人，分組討論需要一整天時間，因此「新8大訴求」工會最快於27日早上10點對外說明。這場「史上最長罷工」勞資雙方有望在27日出現新局面。

▲▼空服員帶著幼子到場參加罷工，暴雨中大呼口號「長榮罷工一定成功」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃空職工預計在27日上午提出「新8大訴求」，並表示內容都有下修。（圖／記者陳以昇攝）

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工

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