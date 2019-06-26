長榮律師持「空姐同意書」下通牒！限期返還32份三寶　將提告工會

記者陳以昇／桃園報導

長榮罷工現場26日晚間8時許， 32名空服員經由總公司委任蔡姓律師，帶著同意書到場，要求工會代表出來接受律師函，取回三寶（護照、台胞證、工作證）正本，並表示如果在27日上午10時，未將32份正本繳交至總公司警衛室，將對工會提出相關的刑事告訴。

▼桃園市空服員職業工會秘書長表示一切合法，並沒有不返還三寶 。（圖／記者陳以昇攝）

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▲長榮公司委任律師，持32名空服員同意書，要求返還三寶正本 。（圖／記者陳以昇攝）

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，並沒有限制會員取回三寶，只要親自到現場填寫資料，不會刻意扣留，今天就有10位會員到場領回；秘書長呼籲公司不要利用空服員，不需要委任律師來取回。根據長榮航空規定，「罷工啟動後，公司可以代為保管護照，但要取回時，僅限本人取回」，總公司的做法無非自打嘴巴。

鄭雅菱進一步說「我們已經著手下修訴求，27日就會公布，與其不斷放出謠言，或是打壓空服員，倒不如盡快坐下來進行協商」，對於公司委任律師來「踢館」，工會表示一切合法將不予理會。

▼長榮公司內部規定要領回護照，「僅限本人取回」，律師來踢館無非自打嘴巴。（圖／記者陳以昇攝）

▼長榮空服員26日有10名空服員到罷工現場取回三寶，工會並無刁難 。（圖／記者陳以昇攝）

▼工會有取回罷工證件程序，並無公司所說違法扣留。（圖／記者陳以昇攝）