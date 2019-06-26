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長榮罷工第7天現轉機！「新8大勞資協商」最快27日早出爐

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▲▼空服員帶著幼子到場參加罷工，暴雨中大呼口號「長榮罷工一定成功」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲罷工進入第7天，今（26）日空服工會進行會員內部討論，預計最快明（27）日會向長榮提出「新的8大訴求」 。（圖／記者陳以昇攝）

記者彭懷玉／台北報導

長榮罷工第7天可望出現轉機，今（26）日空服工會表示，針對長榮航空要工會給予具體方案才願協商，目前正在與會員進行馬拉松式分組討論，但由於繳三寶會員人數達2200人，最快要等到明（27）日早上，會經由幹部和律師進行確認和最後文字整理，才會向長榮航空提出「新的8大訴求」。

26日空服工會協商將會進行分組討論，針對原先提出的8大訴求再作協商，並將重點放在「禁搭便車」條款。另外，因考量到內部成員眾多，並不會採取投票制，而是直接進入討論流程，預計會花費一整天的時間，此次協商也將會是場馬拉松式協商。

請繼續往下閱讀...

▲▼長榮罷工現場，現場空服員舉牌。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮罷工現場，現場空服員舉牌。（圖／記者范綱儀攝）

工會副秘書長周聖凱提到，「禁搭便車」的訴求工會願意調整，但方案還在確認，會有多種可能，不一定會是「補票上車」的方式，主要還是看會員的意願。至於「勞工董事」部分，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。而在「日支費金額」部分，周聖凱也說，沒有堅持公司一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。

▲▼長榮空服員在南崁總公司靜坐罷工,工會副秘書長周聖凱受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲工會副秘書長周聖凱表示，「禁搭便車」的訴求方案還在確認，會有多種可能，不一定會是「補票上車」的方式。（圖／記者季相儒攝）

工會也在26日集結所有參與罷工的會員分成3組討論，早、中、晚針對資方過去所提的對案，以及工會幹部的建議方案等綜合討論，並最快於27日早上10點向長榮航空提出新8大訴求。

▲長榮今取消三寶委託書認證，若空服有想請公司協助取回三寶，改到公司委託的律師事務所委託報案，以便立即申辦新護照。（圖／長榮提供）

▲長榮今取消三寶委託書認證，若空服有想請公司協助取回三寶，改到公司委託的律師事務所委託報案，以便立即申辦新護照。（圖／長榮提供）

至於今（26）日長榮航空發言人陳耀銘也證實取消三寶委託書，空服員可到委託的律師事務所報案，由律師方協助辦理手續，以便申請新護照一事。周聖凱並無對此事作出評論，他表示，參與罷工會員均是自願與工會簽約，由於罷工現場混亂，護照等三寶已全數繳交保全公司統一保管，若要領回需要2天時間，並沒有故意扣留三寶，並宣稱，目前扣掉會員已領回的三寶，仍有2200份，加上陸續有從國外回來的空服員加入罷工，一進一出，雙方形成人力拉鋸戰。

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工,航空快訊

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