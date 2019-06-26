長榮周五宣布7/6-10取消航班！王國材：希望月底就能結束罷工

▲針對長榮罷工，交通部今（26）日舉行第8次應變會議，交通部政務次長王國材對外說明。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

針對長榮空服員罷工事件，交通部今（26）日舉行第8次應變會議，交通部政務次長王國材對外說明表示，今主要針對暑假的運能做一些討論，自7/1-7/5期間長榮航空運能可達近6成，這是由於長榮透過航線優化，將長程線減班、加強區域航線的結果。王國材也提到其實現在不論勞方、資方都很累，希望儘早落幕，自己也「每天都希望明天就能結束」。但為了未雨綢繆，預計28日中午宣布7/6-7/10取消航班，不過交通部這裡期望「月底就能結束罷工」。

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王國材提到，今（26）日原訂178架次，取消102架次，旅客影響1萬9839人，運能43%。而29日運能52%、30日55％。至於7月1日，原訂182航班，取消73班，運能61%。7/2原訂177航班，取消73班，運能59%。7/3原訂179 航班，取消73班，運能59%。7/4原訂180航班，取消78班，運能57%。7/5原訂191航班，取消71班，運能63%。因此暑假的第一週，也就是7/1-7/5期間運能平均59.6%，達到近6成。

不過王國材說明，其實目前200位空服員要求取回「三寶」都尚未成功，運能之所以能夠提升，是由於長榮透過航線優化的結果，將長程線減班、區域航線加強，例如減少飛溫哥華、倫敦、巴黎這些需要較多組員的長程航線，保留飛香港的區域航線，甚至有15班區域航線放大機型，每班可增加約60個位置。

為了未雨綢繆，長榮也預計28日中午宣布7/6-7/10取消航班，王國材表示長榮希望將應變計畫考慮得更長遠，但交通部這裡仍希望「月底就能結束罷工。」

王國材也提到，目前看來不管是勞方或資方，都希望罷工能早日結束，他也說自己每天開應變會議「可以的話每天也都希望明天就結束。」但他能瞭解，空服員很累，資方也很累，包含留在公司執勤的空服員與地勤，因此「在這樣大家都累的情況下，趕快有個好的結束，趕快回歸正軌。」

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