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長榮故意壓運能、空服回歸沒得飛？交通部這樣說！

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▲▼長榮罷工第7天交通部政務次長王國材說明應變會議討論內容。（圖／記者呂佳賢攝）

▲交通部政務次長王國材說明長榮罷工事件最新狀況。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空空服員罷工至今已第7天，近日陸續有空服員想回去執勤，但長榮官網航班異動已開到7/7，不少旅客都已轉簽，空服員回去可能得面臨「想飛沒得飛」的問題。對此，交通部政務次長王國材今（26）日下午5時30分受訪時表示，應該不會有這樣的問題，因為也可以開加班機等其他應變措施。

長榮航空在下午3時30分左右公佈7/1-7/5「取消368航班」，初步統計7/5前旅客受影響總人數已將近26萬。根據官網最新的統計資料，6/26-7/7共取消917航班，進一步以暑假第一周（7/1-7/7）來算，共取消401班。

請繼續往下閱讀...

王國材指出，長榮目前仍在協助空服員取回三寶，在航班部分則是採取「航線優化」方式，將需要較多空服員的長程航線減班，投入區域航線，目前得到的資料顯示，7月的運能可以達到近6成。

為了替空服員拿回三寶，盡快讓航班恢復正常，長榮航空也在今（26）日提供空服員去委託的律師事務所辦理申請新護照相關手續。發言人陳耀銘說，從上午9點到下午13點截止，4小時內已有20到30名空服員回來辦理，統計至今已有200名空服員願意回去執勤，有意願回來的空服員，公司也會持續幫忙。

▲▼長榮罷工,空服員在長榮航空南崁總部前拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮空服員持續罷工中。（圖／記者李毓康攝）

對於「空服員回歸也沒辦法飛」的傳言，長榮資深教官坦言，無法承受乘客到了、飛機到了，組員沒來的狀況，當時公司在發問券調查意願時，支援的人力真的很少，所以決定僅維持40%的航班營運，但後來發現有人力但乘客卻已轉走，最後變得想飛也沒班飛，說到底，這些作為都為了讓乘客能早點可以退費轉簽，為了客人著想，而不是公司硬要飛卻沒組員。

航空界人士也提到，機組員派遣有嚴格規定，長榮空服員依序有CP、DP、AP、CA四等級。洲際線一定要有CP帶班，區域線好像要DP以上，國內線則至少要AP，所以即便長榮在罷工時有1,400名空服員可運用，但如果一個CP都沒有，洲際線照樣停擺，全都是CA，那就跟全部罷工沒兩樣。

另外，也有人認為長榮是故意壓低運能，對此，王國材表示，長榮航空如果可以運送旅客，應該是不會保留，如果空服員回歸，班機調配應該是沒什麼問題，甚至也可以開加班機，相信只要空服員回來都是正向結果。

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空,空服員,桃園市空服員職業工會,三寶

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