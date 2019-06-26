長榮反擊工會扣三寶！「限時4小時」助空服辦新護照　費用全免

▲長榮航空將協助空服員辦理新護照。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮空服罷工進入第7天，勞資雙方目前仍無進一步協商。長榮航空也在昨日召開記者會表示，將協助填寫委託書想取回三寶的空服員報案，但今（26）日長榮航空發言人陳耀銘也證實取消三寶委託書，空服員可到委託的律師事務所報案，由律師方協助辦理手續，以便申請新護照。

陳耀銘說，辦理新護照還是需要一個流程，主要是讓空服員到律師事務所辦理相關手續，由律師方面去協助，今早9時已經開始受理，截至下午13時，申辦新護照的費用由公司吸收，公司已透過簡訊和電子信箱通知每位組員。

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▲長榮空服罷工進入第7天，傳出不少空服員想拿回三寶執勤。（圖／記者湯興漢攝）

內容如下：

桃空職工以「不返還三寶=罷工糾察線」為由，阻撓組員取回三寶。自即日起取消三寶委託書認證，改為公司協助欲取回者，前往公司委託銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，以便立即申辦新護照。

一、外交部已表示將依規定提供協助。新護照核發後，舊護照註銷。

二、本公司委由銘鼎聯合法律事務所（桃園市桃園區縣府路110號11樓之1）辦理申辦護照所需之報案程序

（一）受理時間：2019年6月26日上午9點開始，下午1點截止。

（二）請欲報案申辦新護照之組員自行前往，費用由公司吸收。

（三）應攜帶下列物品：



1.印章

2.身分證正本、正反面影本

3.請自行列印「中華民國普通護照申請書」（含第2頁委任書）並填妥

4.兩張2吋白底彩色照片

5.工會收下三寶時開立的「同意書」影本

三、於2019年6月25日(含)以前已向公司報名委託公證的組員，公司將製作清冊交律師事務所，組員可逕行前往；尚未報名組員，請儘速致電03 351 6601登錄並確認身份後，即可自行前往律師事務所辦理。

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