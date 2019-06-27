「人肉鹹鹹的啦…」顏清標煮水餃霸氣大爆料！　驚人揭秘全場噴笑

▲王金平南下台中，跟顏清標一起煮水餃。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者許力方、陳玉／台中報導

前立法院長王金平退出國民黨總統初選，也缺席了25日的政見發表會，近來全台跑透透造勢，26日到台中和老朋友、前立委顏清標合力煮100顆水餃，開心聊起過去在立院的回憶，沒想到「標哥」被問到水餃到底用什麼肉做的？竟笑笑地回說「人肉鹹鹹的」當然是豬肉，驚人之語引發熱烈討論。

王金平南下台中拍攝「台灣金團結」節目第三集，穿起「標太郎」圍裙、戴著廚師帽，化身「阿平師」，要和阿標師學煮水餃。開場時，顏清標淡定地聊到，以前和王是同事也是敬重的長輩，人多的時候就叫王院長，人少才叫金平兄，隨後叫一旁工作人員備料，一度因口味參雜，沉下臉斥責「別作、別作夥攪」，要求全部拿「好料」的鮮蝦水餃來煮。

過程中，顏清標怕王金平燙到手，一手包辦下水餃工作，熟練地調整火侯，一邊拿著湯勺攪動大鍋中的水餃，還不忘教導技巧「要越攪越小圈，這其實不用出力，就這樣…這樣有沒有…」霸氣地單手示範，逗得王金平呵呵笑。

起鍋後，2人直播吃起現煮的水餃，湧進大批網友發問，主持人在提問前還再三強調「由我『代替』大家問，這是大家的意見，這是網友的意見，不是我，不是我喔！」王金平也忍不住笑場，幫忙解釋是「網友的意見」，顏清標不斷點頭，低語說「嘸要緊、嘸要緊，你緊問。」（台語：沒關係，沒關係，你趕快問），

「水餃到底是什麼肉做的？」結果網友第一題就直接進入主題，竟問標哥水餃肉的來源，顏清標親切地笑了一笑，簡單扼要地回說「豬肉，就只有豬肉和蝦子而已。」一旁眾人開玩笑追問「不是人肉？」他也跟著大笑說：「嘸啦！人肉鹹鹹的～嘸啦～唔系啦！」

顏清標進一步解釋，標太郎水餃使用的是台灣在地的溫體肉，而且不分藍綠。被問到到底挺誰？他則說，自己不是國民黨的，不便評論什麼，「要怎麼樣又沒有差別，如果院長出線我就支持院長，有些話我們不用說就彼此知道了。」

王金平則說，過去在立法院受顏清標在各方面的幫忙，立法院當時演出「全武行」時，標哥更是呈現「一夫當關、萬夫莫敵」的態勢，引導很多同事協助排除主席台的障礙，對他的情意很深。