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「塞子說」王金平4月就提過！　周錫瑋解讀：韓國瑜想和好

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▲▼韓國瑜立法院拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜立法院拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨首場「國政願景電視發表會」25日登場，總統初選參選人韓國瑜以「塞子說」比喻美中台三方關係，引起熱議。對此，總統初選參選人周錫瑋26日表示，韓國瑜講的塞子說是前立法院長王金平講過的，代表「塞子塞上了」，他們的關係會慢慢變好。

韓國瑜將美中兩國比喻為象棋，質疑如果台灣只是車馬炮兵卒等棋子，時間到了就被丟了，還是台灣要換個角色，當浴缸塞子？此話一出，讓許多網友直言「聽不懂」。

對此，周錫瑋26日受《POP Radio》專訪時表示，韓國瑜講的塞子是王金平過去提過的，加上王金平稱韓國瑜為總統，還強調沒有口誤，代表「塞子塞上了」，「會發現韓國瑜跟王金平會慢慢變好」，其實王院長是非常好的一個人，就算會講氣話，但跟他撒嬌一下就好了，最重要的是現在不要去批評黨內同志，這也是在誇獎王院長，把王院長的優勢講出來。

《POP Radio》節目主持人邱明玉也說，塞子理論令人聯想到4月王金平的幕僚曾提過的，「塞子拔起來，浴缸的水就流掉了」，暗指韓國瑜無情無義，用完後恩情就沒了。周錫瑋並指出，韓國瑜說不是流水無情，「我把塞子塞進去了，我沒有拔掉」。

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關鍵字：周錫瑋,韓國瑜,王金平

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