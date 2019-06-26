影／「最強外掛」郭台銘破解經濟　一次看懂東進、西和、南拓、北接

▲郭台銘拚經濟四步驟，東進、西和、南拓、北接。（圖／翻攝郭台銘臉書）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘25日在政見發表會上，霸氣發下豪語「我就是中華民國最強外掛！」26日晚間在YouTube上傳影片，讓大家瞭解他如何執行「東進」、「西和」、「南拓」、「北接」，讓中華民國拚經濟一路通關。

首先，東進的部分，郭台銘表示，計畫以台美FTA讓台灣製造業前進美國，期望建立新的台美供應鏈，彌補美國製造業缺口，協助實現「美國再次偉大」的美國夢。

第二，西和的部分，郭台銘表示，北京六穩＋第七穩「穩台商」，讓台商融入大陸市場產業轉型，創造雙贏，而且大陸出口前50大廠商，有一半為台商，再加上台商對大陸經濟扮演舉足輕重的角色，光是2018年的出（入）超就達831.5億美元。

第三，北接的部分，郭台銘表示，預計將以台灣做中介把關，協助日本技術開拓大陸市場，這部分台灣可以扮演橋樑與守門員角色，讓關鍵技術留在台日，但產品輸入大陸，創造三贏。

第四，南拓的部分，郭台銘表示，以東南亞、印度、西亞（中東）FTA開拓台灣 「後廠」，成為帶動亞洲經濟的成長樞紐，其中印度要發展經濟，必須建立製造業基礎，台商可以依照製造能力優勢及早布局，掌握13億市場商機，利用中東建立台商「前店」，再用印度做「後廠」，開發歐洲市場。