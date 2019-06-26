中國全面暫停從加拿大進口肉類　發現188份偽造獸醫檢驗證明

▲ 中國25日起全面停止從加拿大進口肉品（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

中國海關日前在一批加拿大的豬肉產品檢出萊克多巴胺（Ractopamine，俗稱瘦肉精）殘留，因此立即暫停了涉事企業豬肉產品輸華，「調查發現，188份官方獸醫衛生證書是偽造，中國25日起全面停止從加拿大進口肉品。」中國目前是全球最大的豬肉生產國和消費國，也是加拿大豬肉的第三大出口市場。

中國駐加拿大使館發言人表示，「這些偽造的肉類衛生證書通過加官方證書通報管道發往中國監管部門，反映加方輸華肉類監管體系存在明顯安全隱患，為保障中國消費者安全，中方採取緊急預防性措施，要求加政府於6月25日起自主暫停簽發對華出口肉類證書。加方也認為，事件是刑事犯罪。」

他還呼籲，「希望加方高度重視此次假證事件，儘快完成調查並採取有效整改措施，以更加負責任的態度確保輸華食品的安全。」

路透社26日報導，加拿大農業部長畢玻（Marie-Claude Bibeau）在一份聲明中說，加拿大食品檢驗局（CFIA）證實發現「不真實的出口證書」，「CFIA一直與業界和中國官員就此事密切合作。」

畢玻說，CFIA正在調查這一技術問題，並已通報相關的執法機構。這一事件僅針對出口到中國的證書，不影響出口到其他國家的證書。

中國一月到四月進口了價值約3.1億加元（約新台幣72.9億元）的加拿大豬肉，為加拿大豬肉的第三大出口市場。

有報導此前指出，中國海關要加強對加拿大肉類和肉製品進口的檢查，將檢查集裝箱內100%的貨物。

▼中國駐加大使館官網發佈發言人答記者問的新聞稿。（圖／翻攝自中國駐加拿大使館官網）