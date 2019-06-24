影／美國欲全面封殺中國5G　耿爽：有些人已達到「草木皆兵的變態程度」

▲耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）



大陸中心／綜合報導

據外媒報導，美國有關人士日前向川普提出建議，要求在美使用的5G設備必須在中國境外製造和設計。對此，大陸外交部發言人耿爽24日怒批，美方個別人已經到了「風聲鶴唳、草木皆兵的變態程度」，在全球化時代，透過「隔絕」、「割裂」的辦法來尋求自身所謂絕對的「安全」和「可控」，完全是「癡人說夢」。

在大陸外交部例行記者會上，有媒體問及耿爽，「據報導，美總統川普考慮要求在美使用的 5G移動設備必須在中國境外製造，外交部對此有何評論？」耿爽指出，他看到的報導是美國有關人士提出的建議，至於是不是川普總統的想法，還是去向美方核實。

▲華為5G。（圖／路透）

「美方某些人一直生活在自我製造的恐慌當中，甚至到了風聲鶴唳、草木皆兵的變態程度。」耿爽強調，「在全球化時代，國際分工空前深化，社會化的大生產也空前廣泛，在這種狀態下，試圖透過『隔絕』或者『割裂』的辦法，來尋求自身的所謂絕對的『安全』和『可控』，完全是癡人說夢。」

此外，有報導指出，美國此舉很有可能會影響到全球格局，因為諾基亞和愛立信等大廠將轉移到中國以外的地區，到時候必定會提高中美兩國的緊張關係。不過，這項規定最快也要數月甚至數年後才會實施。