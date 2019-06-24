FedEx退華為手機認「失誤」　耿爽：美政府才是「混亂的始作俑者」

▲耿爽。（圖／中新社）



大陸中心／綜合報導

美國科技雜誌《個人電腦》英國編輯部日前寄給美國編輯部一部華為手機，被聯邦快遞（FedEx）以違反美政府禁令退回。對此，大陸外交部發言人耿爽24日說，聯邦快遞一再出現有關華為的失誤，同時又作為一家大型的跨國企業，理應給一個合理的解釋，並對自身的行為負責。他還強調，美國政府動用國家機器，打壓中國企業，才是「混亂的始作俑者」。

耿爽24日在例行記者會上表示，這已經不是聯邦快遞第一次出現與華為有關的失誤了，大概在一個多月前，聯邦快遞未按明址寄送華為的包裹，「在這麼短的時間內，他們一再成為輿論關注的焦點，我不知道他們做何感想？」他提到，「我認為聯邦快遞公司作為一家大型的跨國企業，它理應對外作出一個合理的解釋，也理應對自身的行為負責。」

▲華為。（圖／路透）



另外，有評論認為，這次事件可能使聯邦快遞被中國政府列入「不可靠實體清單」。對此，耿爽直言，他不掌握有關訊息，但美國政府以莫須有的罪名，濫用國家安全罪名，動用國家機器，打壓一家中國企業，是問題的根源所在，也是混亂的始作俑者。

「事實證明，美方的霸凌行徑不僅傷害了中國企業，也傷害了美國企業，不僅干擾了企業的正常營運，也影響了企業間的正常合作。」最後，耿爽說，「我再次敦促美國政府，立即停止並糾正自己的錯誤做法，為各國企業的運作與企業間的正常合作創造必要的條件。」

▼聯邦快遞（FedEx）。（圖／達志影像／美聯社）

