驗出瘦肉精！　北京暫停進口加國「皇家冰箱」豬肉

▲加拿大Frigo Royal被大陸海關總署列為加強檢測對象。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸海關總署18日發布預警，由於日前在加拿大Frigo Royal（皇家冰箱）公司出口的豬肉中，檢驗出萊克多巴胺（瘦肉精的一種），因此目前已暫停該公司輸華豬肉的進口申報。此前，大陸已暫停兩家加拿大公司進口豬肉，皇家冰箱已是第三家豬肉企業。

微信公眾號「海關發布」18日公布了海關總署14日發布的《關於加強加拿大輸華豬肉萊克多巴胺檢測的警示通報》，要求加大對加國輸華豬肉的萊克多巴胺檢測力度。

海關總署解釋，由於南京海關3日在一批加拿大輸華豬肉產品中檢測出萊克多巴胺殘留，生產企業是皇家冰箱，因此才依法加強抽檢。

▼大陸海關總署公告稱，6月3日在Frigo Royal進口的豬肉商品中，檢測到萊克多巴胺的殘留。（圖／海關總署）



對此，加拿大農業部長比博（Marie-Claude Bibeau）表示，這絕對不是好消息，「我曾向出口商、業界傳達資訊，要求他們務必保持高度警惕，確保他們遵守與中國簽訂的出口協定。」

英媒《路透》指出，許多加拿大農民2013年開始飼養「沒有萊克多巴胺」的豬隻，以促進對中國的出口。加拿大豬肉委員會的政府和企業事務總監斯特迪（Gary Stordy）表示，豬肉出口商、飼料生產商與養豬場參加了一項政府計畫，該計畫能證明「豬肉是在沒有萊克多巴胺的情況下生產的」。

加拿大食品檢驗局曾表示，由於出口商所使用的申請表格已經過時，不符合中國現行的規範，因此部分加拿大豬肉會延遲出口，豬肉出口許可只是行政方面的問題。