原住民活力健康操競賽花蓮奪冠　全部參賽最高齡94歲

▲花蓮縣豐濱鄉港口文化健康站奪得第一，獲頒獎金8萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

原住民族長期照顧-文化健康站活力健康操活動-全國決賽」，26日在台東經過1天賣力激烈的拼鬥，成績出爐，比賽結果花蓮縣豐濱鄉港口文化健康站奪冠，桃園市平鎮區文健站、屏東縣山地門青葉文健站分居二、三名，地主台東縣的台東市建和文健站獲得最佳人氣獎，大家相約明年再見。

▲▼桃園市平鎮區文健站（下）、屏東縣山地門青葉文健站分居二、三名，各獲得奬金5萬元、3萬元。





由原住民族委員會舉辦的「原住民族長期照顧-文化健康站活力健康操活動-全國決賽」，自4月份於北區、中區、南區、屏東區、花蓮區及台東區分別進行初賽，各區共評選出19隊伍。

台東縣政府今年第3度爭取到承辦全國賽事主辦權，26日在台東縣政府文化處演藝廳舉行，共計有經過全國六個分區初賽後出線的19隊、570人參加總決賽，其中參賽年紀最長的來自高雄縣茂林部落文化健康站94歲的長輩。

▲最佳人氣獎由台東市建和文健站獲得。



經過一整天的激烈比賽成績出爐，當天下午3點在文化處演藝廳舉行頒獎，比賽成績花蓮縣豐濱鄉港口文化健康站奪冠，桃園市平鎮區文健站、屏東縣山地門青葉文健站分居二、三名，地主台東縣的台東市建和文健站獲得最佳人氣獎、最佳創意獎高雄市茂林區茂林文健站、最佳造型獎南投縣仁愛鄉武界文健站。