年輕化！韓粉創「挺韓健康操」　搖臀舞動齊喊「我挺韓我驕傲」

▲新北市議員邱烽堯，在舞導老師帶領下與一群中和韓粉後援會一起發表「挺韓健康操」。（圖／新北市議員邱烽堯服務處提供，下同）

記者林姸君、黃苑瑜／新北報導

高雄市長韓國瑜接連舉辦凱達格蘭大道、花蓮造勢大會，場場都有高人氣。挺韓選總統中和後援會長、新北市議員邱烽堯12日就與韓粉一起跳「挺韓健康操」，讓接下來的挺韓活動可以像健康操般活潑、有活力，參與政治活動也能快樂又健康。

邱烽堯指出，先前陸續參加台北、花蓮的造勢大會，都因天候或路途遙遠，讓人覺得不夠活潑，因此可以將造勢活動打造得較年輕化，而中和後援會剛好有一個舞蹈老師，因此特別設計了一套「挺韓健康操」，與鄉親們朋友們一起練習，期盼藉由健康操，讓會場更有活力，更歡迎之後在雲林、台中的造勢活動，韓粉能踴躍出席。

▲透過伸手抬腿、左右搖臀簡單的舞蹈動作，打造出年輕活潑的挺韓健康操。

從影片中可以看見，老師及學員們跳起舞來充滿活力，大力齊喊著「我挺韓，我驕傲，真心相挺，不離不棄，庶民選總統，總統選庶民」的口號，搭配伸手抬腿、左右搖臀簡單的舞蹈動作，打造一套完整年輕有活力的「挺韓健康操」。

而外界傳有網路輿情分析指出，韓國瑜民調指數在6月1日凱道造勢後逐漸下滑，是否會影響日後的初選民調？對此邱烽堯說，黨內的候選人團結起來，無論在媒體或地方上，都不要互相攻擊影響民調，應槍口一致對外，才能贏下2020年的總統大選。此外，他也強調，韓市長是中和人，而身為中和子弟一定會相挺自己人，中和鄉親也會一起相挺。

【更多新聞】

「反送中」一問兩不知 韓國瑜臉書籲：相信賣菜郎 相信民主

