世界級大師評測花蓮原農咖啡　淡淡水果香可發展成趨勢

▲來自巴拿馬精品咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯在會中公開分享精品咖啡的奧妙，吸引上百位民眾到場一睹大師風采。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019花蓮縣原住民咖啡好評系列活動「洄瀾好咖 啡您莫屬」咖啡評鑑及大師分享會，23日在新天堂樂園掀起熱潮，國際巴拿馬精品咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯公開分享精品咖啡的奧妙，吸引上百位民眾到場一睹大師風采，會中同時宣布第一屆咖啡評鑑得獎名單，全體優勝者與縣長徐榛蔚及評審團合影留念，氣氛熱絡溫馨。



活動現場最大的亮點，是來自國際巴拿馬精品咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯。他同時是知名的艾利達咖啡莊園第三代莊主，在2018年贏得全球最貴咖啡的榮耀（1磅803美金，超越翡翠莊園），2019年他的藝妓咖啡，更獲得「日曬組」、「水洗組」雙料冠軍。



維佛．拉馬斯特斯這次來花蓮，除分享巴拿馬咖啡產區特色，並擔任原農咖啡杯測師，品嚐花蓮精品咖啡的厚實。在分享會中毫不藏私的分享多年種植咖啡所累積的經驗，包括土壤、水質及溫度的控制，與咖啡枝條修剪時機到豆子最終的篩選處理，都鉅細靡遺的娓娓道來。

▲「洄瀾好咖 啡您莫屬」咖啡評鑑及大師分享會，花蓮縣長徐榛蔚和與會貴賓、評鑑師等合影。



原農咖啡評鑑活動，有10位國內外咖啡達人組成評審團，獲得特等獎殊榮的古林咖啡原民青農林菁川表示，很感謝縣政府辦理這項評鑑活動，讓原民咖啡農有機會將自己種植的咖啡豆，與廣大的咖啡愛好者分享，也讓花蓮縣所有從事咖啡種植的夥伴知道所生產的咖啡豆優劣，能有改進空間。



台北精品咖啡協會理事長郭維平，也是這次大會的評審長。他說。今年第一屆舉辦花蓮咖啡評鑑，發現最大的特色就是乾淨度，這次參賽有17位，14名入圍，10名進入決賽的幾乎沒有缺點。花蓮的咖啡要有特色，需要長時間形成，但今年參賽者最大特色就是「乾淨度」。在這個基礎下，在決賽中的咖啡，令人驚訝的發現到有甜味，這是要1千公尺以上的高度才能產生咖啡豆的香味，沒想到花蓮種植海拔高度不高，卻能產生迷人的水果香，雖不明顯，也不是很強烈，但花蓮有這個能量發展成趨勢。



決選優勝名單分別為:特等獎一名古林咖啡林菁川、頭等獎兩名I.N.Bav咖啡馬鍾啟、海岸咖啡許永哲、貳等獎三名一斗夢咖啡莊園黃則恭、海岸咖啡許清娟、吉赫園咖啡陳明翰、叁等獎四名住田莊園陳明源、馬耀咖啡馬耀福佑、高采瑜、鑽石迦納納謝瑋翔。



活動壓軸是紀念海報及馬克杯大放送，由維佛大師親自為來賓在活動海報上簽名，吸引上百位民眾排隊索取，對於粉絲們要求合照維佛來者不拒，展現十足親和力。



錯過本次活動的民眾千萬別失望，在接下來的花蓮縣原住民族聯合豐年節7月19到21日的活動當中，一樣有機會喝到來自部落生產的花蓮精品手沖咖啡。