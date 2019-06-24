環團抗議亞泥股東會爆衝突　徐旭東怒斥「我在講話」

▲環團到亞泥股東會上抗議，喊徐旭東面對。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

亞泥股東會今（24日）登場，環保團體一大早就聚集在門外發小傳單給進場的股東們，並在外面舉行記者會怒轟， 亞泥無視原住民族權益、製造廠經常性地排放超標的廢氣，最後進入會中抗議，爆發肢體衝突，最後遭遠東集團董事長徐旭東要求安靜，慘被驅離。

環團強調，企業社會責任的面向包含人權、環境、勞動權益等，都須符合國際原則，但亞泥呈現在民眾眼前的事實，是無視原住民族權益、製造廠經常性地排放超標的廢氣，打著勞工需要工作口號，卻從不提出勞工安置及轉業輔導的方案。

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環團認為，這些事實，股東們必須知道，必須督促亞泥著手改善，不然每年的配息收益，都源自於壓迫弱勢和破壞環境，難道這是股東們所樂見的嗎？最後進入場內高喊「礦場轉型、徐旭東面對」，此時徐旭東斥「我在講話」，要求抗議的人安靜，最後被驅離出去。

地球公民基金會副執長蔡中岳說，去年亞泥股東會也同樣在場外舉行記者會，但至今仍被無視。反亞泥還我傳統領域自救會會長田明正表示，靠著自己的雙手種植各種作物，養活一家老小，眼睜睜的看著曾經工作過的土地，慢慢被亞泥挖光，做成水泥拿去賺錢，心很痛。

到場內抗議的原住民青年Kai limadjakan說，關於開發如此不公義事件令人非常心痛，尤其已抗爭40年，但面對族人提問，徐旭東沒有回應，只不斷強調「程序正義」，她返問徐旭東，礦場有按照過當地族人諮商同意？徐旭東說也非常關心原住民，但關心的方式是把一座山、把原住民傳統領域挖掉。