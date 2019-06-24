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韓國瑜口誤被打臉！深夜急PO文致歉　強調「防疫不分藍綠」

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▲▼韓國瑜台中造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜在造勢場合提到2015年台南登革熱死亡人數超過200人，他23日在臉書PO文致歉口誤錯誤人數。（本報資料照／ETtoday攝影中心攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在造勢場合指出，前行政院長張善政提到台南市0206地震造成217人死亡，且獲得200億元補助，還說2015年台南登革熱造成200多人死亡；對此，台南市長黃偉哲23日嚴正駁斥，表示這兩個訊息都嚴重錯誤。韓國瑜23日深夜在臉書PO文，分享張善政重申已核准200億預算的影片，對於登革熱死亡人數口誤則致歉，強調「防疫不分藍綠」。

黃偉哲對韓國瑜指出的2個錯誤訊息做回應，他表示台南地震並未獲得200億元補助，且死亡人數為117人，絕非217人，而登革熱死亡人數也是不正確的。

韓國瑜在臉書PO文，以「防疫救災不分藍綠，怨親平等一條心」為主題。他說「防疫救災不分藍綠」，第一個想到的就是張善政院長，當年台南大地震造成許多傷亡，時任行政院長的張善政立即匡列200億，提供各縣市政府申請進行老舊結構健檢補強及土壤液化檢查，真正的做到「防疫救災不分藍綠」。

▲▼韓國瑜臉書PO文，強調防疫不分藍綠。（圖／翻攝臉書）

▲韓國瑜臉書PO文強調防疫不分藍綠。（圖／翻攝臉書）

對於造勢時提到2015年台南登革熱死亡人數超過200人是錯誤的資訊，韓國瑜表達歉意，「很抱歉我在台上講到人數時有口誤，但是我真的希望大家能夠聚焦在這個重點上：『防疫救災不分藍綠』，這和幾個禮拜前行政院提的『防疫不分藍綠』難道不是一樣的核心價值嗎？對於救災的態度，應該中央與地方同心協力，一起解決問題，不應該將顏色、政治立場放在人民福祉和大是大非之前。」

韓國瑜最後強調，保障人民安全是政府的責任，「中央若有規劃防災預算讓地方執行，高雄市政府定當全力配合。未來，由衷希望不論是誰、是哪一個政黨執政，都能做到怨親平等、不問立場、不分藍綠，以台灣全體同胞為念，拿出一個執政者、執政黨應有的態度，用真心愛護人民。」

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關鍵字：韓國瑜,台南,地震,張善政,黃偉哲,補助,登革熱,防疫

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