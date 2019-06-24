全球唯一的愛文果王「太陽果」　黃偉哲將親自拍賣

▲台南市農業局長李朝塘（中）、南化農會總幹事溫進添及南化區小崙里產銷班長王文瑞，共同先摘下首顆紅通通的神秘「太陽果」，讓國人先睹為快。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全世界最好吃的愛文芒果在台南十分知名，但南化區小崙里鏡面產銷班生產的愛文芒果是愛文「果王」，是芒果王中之王，日本人以「太陽果」來形容，且沒管道根本買不到，台南市長黃偉哲預定7月13日公開拍賣這種神秘愛文「太陽果」捐公益。

南化區小崙里產銷班長王文瑞，6月24日會同台南市農業局長李朝塘、南化農會總幹事溫進添，先摘下首顆紅通通的神秘「太陽果」，讓國人先睹為快。

50歲的王文瑞，是南化果樹產銷班的班長，他的先父王明義，是孕育王者之果「太陽果」的創始人；他說，外界都知道，台南山區的白堊土和青灰岩地形產出的芒果，是世界上最香甜的滋味，唯一的缺點就是果實長不大；但在南化區小崙里鏡面水庫四周的丘陵地，最上層是青灰岩、下層是白堊士，上層可含水、下層透水性特佳，加上水庫天然的濕氣，正是上天給愛文芒果最滋補的養份。

王文瑞說，學農的先父，在60年前，回到故鄉發現鏡面水庫四周的寶地，立刻以每株台幣5元的高價，種了1公頃多的愛文，王文瑞聽他父親說，首次收成時，因風味特佳，到玉井芒果市場拍賣，賣到每公斤30元的好價格，當時每年的收入，有5、60萬元，足可到市區購買兩間房子，因父親的帶動，「鏡面仔」成為品質保證，也把這貧脊山區小村帶向小康，這裡大約有60公頃的丘陵地在種愛文芒果，年產量3000噸，有18位果農，屆歷的愛文芒果比賽，都是「鏡面仔」得到冠軍。

農業局長李朝塘表示，要成為「太陽果」的愛文芒果，必需具備有550至600公克以上、整顆完熟全紅、甜度15度以上、纖維細到不會塞牙縫等條件，不是隨便拿一顆特大愛文來充數，「鏡面班」經過數十年的傳承，培育出來的頂級「太陽果」是無法替代的。

李朝塘說，台南山區孕育出來的芒果，早已舉世聞名，但像南化「鏡面班」培育出來的「太陽果」和一般的愛文芒果，市長黃偉哲已指示要多花一些心思研議，未來應該可以發展為觀光果園，多辦一些活動，讓果農直接和消費者交易，不但可以提高農民的收入，也可讓國內民眾有福氣享用到最頂級的愛文芒果。

「鏡面產銷班」集貨場從本周開始，將全面向班員收購外銷愛文芒果供給貿易，只會留下約4成果實賣給長期國內的舊客戶，想要一探寶地購買王者之果的民眾，可沿南化台3縣轉173之6道路進入，約5分鐘即可抵達小崙里開聖宮廟前集貨場；也可與班長王文瑞連絡：0937663150。