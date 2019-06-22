夏日紅寶石「台南好芒」　2019台南國際芒果節開幕

▲2019台南國際芒果節，在走馬瀨農場舉行盛大開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全世界品質最好的台南芒果進入盛產期，2019台灣芒果季-台南國際芒果節6月22日起登場，今年以「夏日紅寶石-台南好芒」為主題，市長黃偉哲歡迎全國好朋友一起來台南享受盛夏芒果好滋味。

在走馬瀨農場舉行的開幕儀式由黃偉哲市長主持，農委會陳駿季副主委、郭信良議長及多位各級民意代表等各界人士與會，更有特別從日本遠道而來的靜岡縣富士宫市副市長芦澤英治、群馬縣水上町代表團等，一起為優質的台南愛文芒果做推薦。

黃偉哲市長表示，很高興今天有來自台灣各地的朋友以及來自日本的好朋友一起歡慶台南國際芒果節；今年台南的芒果產量比去年多兩成，但是售價跟去年一樣，這表示，總銷量跟農民的總營收會比去年多兩成以上，今年芒果銷售成績一定是盛況可期。

黃偉哲市長進一步表示，市府會持續努力，把台南國際芒果節辦得一年比一年更好，農民收益一年比一年更多，將芒果銷路及知名度打開，這是市府努力的目標。

現場準備非常多的活動讓民眾參與，內容豐富多元有鮮撈紅寶石、台南尚青芒蔬五行堡、異國瘋芒米壽司、五彩冰紛樂、夏戀綠寶石、黃飛紅大福等DIY活動以及芒果料理展示、芒果品種展示、芒果採果樂等，開幕期間還可享農場門票優惠價100元，再加送50元芒果冰折價券！

農業局表示，除國內行銷之外，市府亦積極開拓海外市場，今年續推「台灣下單、海外取貨」服務，目前有5家貿易商提供此項服務，分別為玉井區農會、楠西區農會、南瀛農產國際行銷股份有限公司、一品物產國際有限公司、台南物產國際貿易有限公司，對台南芒果快速銷往日本及中國（上海、福建）市場，將更有幫助。

此外，從2013年第一屆芒果節與外貿協會共同舉辦芒果貿易洽談，到每年辦理的「台南熱帶水果及加工品國際採購日」，成功提升外銷產值，截至2018年止，外銷訂單累積已達3665.3萬美元，今年4月24日更與農委會、外貿協會合辦「2019台南熱帶水果及加工品國際採購日」，合計有美國、加拿大、中國大陸、韓國、新加坡、馬來西亞、科威特、香港、澳門等9國(地區)共16位通路進口業者採購，來台採購品項包括生鮮蔬果及其加工品、加工食品（如烘焙食品與伴手禮）與飲料等，這16位通路商皆為當地前5大大型通路商，對開拓國外市場有極大助益。據了解2019年芒果外銷已達3000噸，價格與2018年持平，顯示價格不錯。

台南市政府邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟台南小旅行，一起來採芒果、玩DIY、吃美食！