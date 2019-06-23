0206台南地震並無200億補助款　黃偉哲嚴正駁斥

▲台南市黃偉哲說明中央補助登革熱經費相關資料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜在造勢場合指出，前行政院長張善政提到台南市0206地震獲得200億元補助，以及0206地震造成死亡217人，對此，台南市長黃偉哲6月23日嚴正駁斥，強調這兩個訊息都是嚴重錯誤，0206地震台南並未獲得200億元補助，且0206地震造成死亡人數為117人，絕非217人。

黃偉哲市長表示，第一、張善政前院長的確對南台灣比較友善，但是200億元的補助是張善政前院長的計畫，當初計畫並沒有付諸實施，因此台南市並未獲得200億元補助；第二、0206地震造成慘重的傷亡，但死亡人數是117人，對於死亡人數，大家心中感到非常悲痛，但也絕非韓市長所說的為217人，如此平白多出出100人，這不是大家願意看到的。

黃偉哲指出，中央政府對於南台灣的態度，以登革熱來說，2015年台南發生登革熱疫情，總計造成112人死亡，當年中央補助1千多萬元，台南市政府動用第二預備金1億元，共計1億1千多萬元，第二年，也就是2016年，中央補助台南4千萬元，因此即便疫情嚴重，當年中央並沒有像這次積極地補助台南，這次中央一個禮拜，就立即補助5千3百萬元的登革熱防治經費給高雄，前後態度的積極與否，中間的差距蠻多的。

黃偉哲提及，過去江宜樺前院長對於高雄氣爆發生那麼慘重的災害，江宜樺前院長訂了3個態度：不立專法、不編特別預算、不設專責機構，因此那時候被批評冷血，才會產生江院長對於南部災情非常負面的說法。

相對於這次中央對於高雄的疫情補助，黃偉哲指出，蘇院長對於南部的災害，事實上反應快，亦非常尊重南部，江前院長就不會，而張善政前院長雖然比較體恤南部，但並沒有200億元的補助，這是假新聞。

市府指出，2015年中央補助登革熱經費總計為1182萬1千元，另外，市府動用第二預備金為10580萬元，總計11188萬元；2016年，中央補助總計4491萬元。