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濟南辦「兩岸新舊動能轉換高峰論壇」　貫徹習五條經貿暢通

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▲▼濟南大明湖 。（圖／翻攝自中新網）

▲濟南大明湖 。（圖／翻攝自中新網）

記者陳政錄／北京報導

為推進兩岸產業融合發展，山東濟南將於6月18到20日舉辦「兩岸新舊動能轉換高峰論壇」，兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長，陸方包括國台辦副主任裴金佳、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍等將出席與會，預計將推進「習五條」中提出，包括兩岸共同市場打造、經貿合作暢通、行業標準共通等內容。

針對該論壇舉辦，濟南市人民政府日前舉辦新聞發布會，指出論壇以「新動能、新機遇、新發展」為主題，重點在打造山東省與台灣在「十強」產業領域的合作對接。

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲習近平今年初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話，提出陸方推進未來兩岸關係發展的方向。（圖／路透）

據了解，屆時蕭萬長、郭金龍、裴金佳，以及甫就任大陸全國台企聯會長的李政宏，和兩岸產、官、學界領域共450多位代表將齊聚濟南，參與4場交流洽談會、1場產業示範區研討會、3場實地考察活動，圍繞兩岸新舊動能轉換模式、高端智能裝備製造、健康及生命醫學、電子訊息產業等領域的交流合作。

濟南市指出，2018年1月，大陸國務院批復了《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》，推進當地加速大數據與新一代信息技術、智能製造與高端裝備、量子科技等十大千億產業發展。

因此，本次高峰論壇的舉辦，濟南將聚焦兩地新舊動能轉換的核心，為魯台兩地搭起促進合作的橋樑和紐帶。

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關鍵字：山東,濟南,習五條,蕭萬長,裴金佳

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