少女沒勇氣跳橋請他「幫忙推」　離譜男真的照作被控殺人

▲19歲男因為「幫忙」少女跳橋而被逮捕。（圖／翻攝自大陸微博／隴南網警巡查執法）

大陸中心／綜合報導

廣西省南寧市一名19歲男子路過凌鐵大橋時，一名計畫輕生的15歲少女因為自己不敢跳橋，竟然拜託他「幫忙推」，結果他真的照做，幸好其他路人見狀趕緊報警，少女落水後很快就被搜救人員救起，而他則因涉嫌故意殺人被逮捕。

這起事件發生在4月24日凌晨1時左右，目擊的黃先生表示，他看到橋上有一對男女正在爭吵，沒多久男方便把少女推入水中，他便趕緊上前攔下對方並報警。推人的李姓男子其實是一名19歲中職學校學生，他表示，其實不認識落水女子，當晚騎車經過大橋剛好看到對方，對方告訴他想要跳橋但又不敢跳，請他幫忙推下去，便這樣照做。

警方4月30日對李男進行精神鑑定，發現他並無精神異常情況，具有完全刑事責任能力。南寧青秀區檢察院近日審理此案，李男明知道把少女推下橋可能造成死亡，卻還是這樣做，主觀上已有殺人意圖，而少女又是未成年者，對於輕生缺乏正確認識與意志控制力，李男非法剝奪他人生命的行為已經觸法，所以做出逮捕決定。

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