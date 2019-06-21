華聞快遞／成都高新區年底前將建設超1500個5G基站

▲四川省成都高新區。（圖／翻攝自四川日報）



《四川》成都高新區年底前將建設超1500個5G基站

據中新網報導，成都高新區正積極探索和實踐規模化5G基站建設，預計到2019年底，成都高新區將建設5G基站1500個以上。成都高新區經濟運行局相關負責人指出，截至今年5月底，他們共完成5G基站292個（其中南區222個，西區70個），完成配套建設222處，區內5G站址已實現熱點區域全覆蓋、部分區域連片覆蓋。（中新社）

《山東》威海國際食品博覽會開幕關注 出口食品農產品質量安全

第十屆威海國際食品博覽會暨中韓商品博覽會21日開幕。該展區是山東省唯一一個以關注出口食品農產品質量安全為主題的專業食品類展會。據了解，展覽面積3萬平方米，設置國際標準展位618個。（中新社）

《吉林》多國客商集聚長春「拼銷量」 力拓中國東北市場

第二屆長春·東北亞文化旅遊產業博覽會20日正式開幕，有來自阿富汗、巴基斯坦、印度、泰國、越南、尼泊爾、加納、巴西等國的展商熱情地向客人們介紹著他們帶來的優質商品。（中新社）

《北京》北京5月PM2.5平均濃度創歷史同期新低

北京市生態環境局21日發出報告數據顯示，今年5月期間，北京空氣中細顆粒物（PM2.5）平均濃度為34微克/立方米，創下有監測數據以來歷史同期最低；全月達標天數為18天，無空氣重污染日。（中新社）

▲北京市。（圖／CFP）



《山東》中國首個大運河文化數據平台正式啟動

中國首個大運河文化數據平台21日在山東濟南正式啟動，將集中為學界、政府和公眾提供豐富、直觀的大運河歷史資料、研究動態、信息諮詢等內容，為運河文化帶建設提供技術支持。（中新社）

《福建》兩岸青年漳州歡樂行 攜手共創未來

第十一屆海峽論壇·第三屆海峽兩岸（漳州）青年交流週活動21日在漳州落幕，此次活動共吸引了百餘名台灣青年參加。兩岸青年共敘友情，共築未來，建立起了深厚情誼，尋找到文化的認同感。中國國民黨中央青年部副主任曾維廣表示，「很開心看到越來越多的台灣青年在大陸找到切入點，並且在大陸就學、就業、創業。」（中新社）

《廣東》惠陽舉辦首屆吉他展覽會 吸引眾多海內外客商

由10個獨具特色的活動組成的「惠州惠陽2019吉他荔枝嘉年華」21日在廣東惠州市惠陽體育會展中心拉開帷幕。經過20多年的發展，目前惠州市惠陽區秋長吉他相關企業已發展到200多家，並已形成了完整的產業鏈，產品覆蓋古典吉他、民謠吉他、爵士吉他、電吉他、烏克麗麗等所有吉他種類，吉他自主品牌近100個，吉他產量約佔全國的60%、世界的25%，烏克麗麗產量更是佔據全世界的80%。（中新社）

《澳門》5月入境澳門旅客近340萬人次 不過夜旅客大幅升43.3%

據《澳門日報》報導，澳門統計暨普查局最新資料顯示，5月入境澳門旅客有339.6835萬人次，按年上升25.6%；留宿旅客（159.8097萬人次）同比增加10.3%，不過夜旅客（179.8738萬人次）更大幅上升43.3%。（中新社）

▼澳門。（圖／CFP）

