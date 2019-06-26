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揭蔡英文不敢說的經濟真相　郭台銘：為無能找理由的領導人很悲哀

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▲▼郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘與總統蔡英文近日數度針對經濟議題隔空交火，郭台銘26日在臉書以「蔡總統不敢告訴你的經濟真相」為題發文，直指蔡英文執政讓台灣經濟退步的真相，更直言「只會為無能找理由的領導人，讓人感到悲哀。」

郭台銘指出，日前他針對外貿出口連七黑表達憂慮，還引來蔡總統指教「單看一個數據就批評操之過急」，然而，蔡英文稱台灣經濟成長率已經連續十二季為正成長，卻不敢告訴大家，央行上週才調降今年的經濟成長率預測，從2.13%下修到2.07%，這樣子的「壞消息」，您怎麼沒提到呢？

此外，蔡總統還提到，因應美中貿易戰，她已經布局全球，不再被鎖在中國大陸，卻不敢告訴大家，台灣的外貿總額中，對大陸貿易的佔比，自她2016上任以來，其實是上升了，從30%上升到了31%，這樣子的「鎖在中國大陸」的數據，您怎麼沒提到呢？

郭台銘還提及，蔡英文曾說台商回流投資、審查通過金額創新高，還順便酸我沒有投資台灣。但她卻不敢告訴大家，我們的公司登記數2017年每月淨增1,768家，2018年降為838家，2019年更只剩498家，新增的變少了，歇業的變多了，「企業經營環境惡化的事實，您怎麼沒提到呢？」

郭台銘質疑，蔡總統一直說她的產業政策多成功，勞動生產力指數卻連五個月衰退，「說好的產業升級呢？」她還誇說在她推動「智慧機械」下，機械業已成台灣第三個兆元產業，可是我日前到台中參加機械製造產業公會的座談，廠商卻跟我反映，因為中美貿易戰的衝擊，連帶造成機械模具的訂單平均掉了三成，嚴重影響生計，您怎麼也沒提到呢？

「蔡總統說的不錯，治理國家和治理企業大不同，我要當總統，每天也還在學習成長。」郭台銘強調，有一點他相信是不變的，就是「不進則退」，在快速變化的世局中，「穩定」其實就是「穩死」，更直言「只會為無能找理由的領導人，讓人感到悲哀。」

郭台銘最後呼籲蔡英文，別繼續躲在文青式的華藻詞彙後面催眠大家，讓台灣經濟危機「溫水煮青蛙」，好好走出來，務實面對美中貿易戰下的「慘業」現狀吧。

▼郭台銘發文「蔡總統不敢告訴你的經濟真相」。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲▼郭台銘發文「蔡總統不敢告訴你的經濟真相」。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

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