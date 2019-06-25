政見會全文／富士康受威脅？郭台銘：到底誰怕誰...可隨時轉移基地

▲國民黨政見會，郭台銘回答提問。（圖／翻攝TVBS直播）

記者徐政璿／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人郭台銘在第二輪答題時，對於外界質疑他任上後，中國大陸會威脅富士康，他回應，這輩子沒有人可以威脅他，富士康若受到威脅，隨時有能力轉移基地。

第二輪由主持人現場抽題進行提問，第一個抽中的題目為國安題：維護中華民國安全基本上要依賴三根支柱：一、強化與大國、尤其美國的關係，二、維持穩定的兩岸關係， 三、提升國軍的嚇阻能力。請問如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？

郭台銘第二輪答題全文：

我郭台銘是一個愛國商人，這輩子我只有一本護照，那就是中華民國護照，我沒有其它國籍，很多抺黑我的言論都是假新聞。

我郭台銘賺世界的錢，在台灣繳稅，中華民國養我，育我，我用感恩的心情出來，希望能為2300萬人服務。

我提出國防靠和平，並不是不買武器，而是不要為買而買，要有更高科技含量的防禦性武器，我戴著有中華民國國旗的帽子進白宮，我和川普見面說，我是PeaceMaker 而不TroubleMaker，我們要發展AI＋5G，提昇自主國防實力，總統不可以用意識型態分化國軍，打擊士氣，更不應該為自身政治利益自稱辣台妹，我當總統一定會成為三軍將士最堅強的後盾。讓他們知道為誰而戰為何而戰。

自從我參選之後，就有各種抺黑抺紅我的言論，有人質疑我會被中國大陸綁架，富士康是中國大陸最大的出口商，富士康對中國大陸的出口經濟，影響巨大，到底誰怕誰？

我已辭去鴻海董事長，未來決策我不會再參與，但若富士康真的受到中國大陸威脅，富士康隨時隨地有能力轉移生產基地。我再強調一次，富士康是接全球知名公司的訂單，全球佈局生產，

不像媒體中間台的蔡老闆是做大陸的內需市場，才會卑躬屈膝迎合中國大陸，甚至包括不合理的要求。

請大家看清楚誰才能挺著腰桿，帶著台灣拼經濟，保有尊嚴和中國大陸對話，我一輩子不受人威脅，也沒有人可以指使我，我是永遠的中華民國派。