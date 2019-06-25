年噴15萬！新手爸PO私幼帳單…心淌血　網曝「很便宜了」：上國小才可怕

▲孩子上課費用驚人！（示意圖／記者黃孟珍攝）

網搜小組／綜合報導

不少爸媽苦惱抱怨，公立幼兒園一籤難求，得不到幸運之神眷顧，只能把孩子送到貴森森的私幼就讀！一名新手爸爸PO出費用表，一年就要掏出15萬多元，瞬間眼神死直呼「現在私立幼稚園的費用都約這樣嗎？」結果文章釣出一大票網友，安慰「算便宜了！」

一名爸爸在臉書社團「新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可」PO出孩子的幼兒園帳單，拿出算盤仔細一按，費用讓他相當吃驚，一年共15萬5150元，平均一個月約1萬3千元，計算如下：

請繼續往下閱讀...

一學期23300元（5個月，含學費，書籍費，保險費）→二學期共46600元

月費7400元＋交通費1200元=8600→10個月共8600元

夏令、冬令營（只收月費）→8600x2個月=17200元

雜支部分（書包350元、室內鞋300元、餐具組400元、制服、運動服4300元）→共5350元

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲孩子幼兒園費一月約1萬3千元！（示意圖／記者蔡紹堅攝）

由於原PO不知道私幼行情，語氣無奈詢問「現在私立幼稚園的費用都約這樣嗎？」並透露妻子目前懷有身孕，即將迎來家庭第四位成員，「要更努力賺錢了」。

該文章掀起眾多家長熱議，紛紛回應「現在讀幼稚園比讀大學還貴」、「算便宜了」、「等小孩上了國小安親班或是補英文費用更高…」、「現在幼稚園比大學還貴」、「正常，我現在一個大班，一個中班，都要兼差才能過活了」、「你生完才發現養小孩負擔很重嗎XD」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！