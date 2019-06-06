▲ 幼兒園參訪瑞芳分局，幼童體驗警裝備直呼：長大也要當警察。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

警察節將至，新北市瑞芳警分局5日來了一群小小貴客，他們不是犯罪的嫌疑犯，也不是督導的高級長官，而是來自於新北市瑞芳國小幼兒園的國家未來主人翁，浩浩蕩蕩到警分局參訪。小朋友們體驗警用車輛，驚奇直呼說，「真的太酷了！長大也要當警察！」

▲ 瑞芳警分局長陳杏結（左）贈送精美宣導品給小朋友。

瑞芳警分局表示，為了未來主人翁們到訪，規劃交通安全、婦幼安全與青春專案的校園犯罪預防宣導，另外也特別準備了大型重機，供小朋友們騎乘拍照，讓小朋友感受「交通戰警」的氣勢；隨後參觀嚴肅的拘留所，告誡小朋友們犯罪的後果；最後體驗警用裝備，如警棍、無線電、防彈衣等。

參訪結束後，小朋友們為了表示對警察的感謝，準備了警察系列塗鴉繪本的作品，並寫上可愛的注音文「ㄐㄧㄥˇㄔㄚˊㄉㄚˋㄖㄣˊㄒㄧㄣˊㄎㄨˇㄌㄜ˙！ㄒㄧㄝˋㄒㄧㄝˋㄋㄧㄣˊㄇㄣ˙」派代表親自送給分局長阿伯。

瑞芳警分局長陳杏結表示，這些國家未來主人翁的到訪，帶給平日嚴肅的警察機關熱情與活力，更加帶動瑞芳警分局員警以微笑的臉、助人的手來服務地方，增添警民一家的正向力量！

▲ 小朋友體驗乘坐警用大型重機。

▲ 小朋友體驗警用裝備，如警棍、無線電、防彈衣等。

▲ 小朋友參觀嚴肅的拘留所。

▲ 小朋友體驗警用裝備。

▲ 小朋友準備警察系列塗鴉繪本作品，派代表親自送給分局長阿伯。