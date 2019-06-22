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幼兒園收費亂開價...家長暴怒！園長嗆：我們只養天鵝不養豬

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▲幼兒園收費亂開價...家長暴怒！園長嗆：我們只養天鵝不養豬（圖／翻攝華商網）

▲「中鐵尚都城幼兒園」日前被爆出收費標準不一。（圖／翻攝華商網）

大陸中心／綜合報導

陝西西安的「中鐵尚都城幼兒園」近日被爆出收費標準不一的現象，引起許多家長不滿。為了及時滅火，園方在4月時召開家長會，沒想到問及此問題時，崔姓園長竟表示，「我們學的是養天鵝的技術，我們不會去養豬。」此話一出，再次惹怒家長。

據《澎湃新聞》報導，一名家長李女表示，自己的孩子在去年8月進入該幼兒園小班，一開始絕大多數的孩子是每月繳1800元（人民幣，下同）左右的保育費，外加每月330的伙食費，而部分插班進入的孩子，每月的保育費則是1980元。此外，今年3月入園小班孩子原本已繳了1980元，不過最近又開始收1900元的費用，由於收費不一，引起家長反彈。

▲幼兒園收費亂開價...家長暴怒！園長嗆：我們只養天鵝不養豬（圖／翻攝梨視頻）

▲崔園長召開家長會指出，「我們學的是養天鵝的技術，不會去養豬」。（圖／翻攝《梨視頻》）

為了讓家長息怒和解決疑問，該間幼兒園在4月上旬召開家長會。當時，園長表示，「我今天是來滅火的，政策要求我們辦非營利性普惠，可我們做這家幼兒園有很多投資，如果能解決這個問題，我就同意辦普惠。」

她接著說，「我在教育局說了，我們學的是養天鵝的技術，不會去養豬，當時把教育局的人氣得鼻子都冒煙了；而杜城村的村主任也來找我，要把村子裡那些孩子都送到這來，但我不同意，因為這些孩子素質太低。」

事後，這一番話被家長錄下來，引起眾人反彈。崔園長甚至還怒嗆，「我講的是幼兒教育界不敢講的實話，如果媒體報導出來，我們就可以免費打廣告，成為網紅，這樣挺好的。」他也理直氣壯地強調，「我們確實學的就是養天鵝的技術，而且絕對不會養豬，你讓我跟村里的人溝通，我實在溝通不來。」

一名王姓家長表示，當時在家長會上，老師稱收費是自己定的價格，而且還沒有進行價格備案，也不知道該向誰備案。針對此事，當地的社會事務中心也介入調查並指出，該看護點的教育理念、課程、收費標準有著很大的問題，包括沒有辦園手續、未驗收消防等，目前已聯繫相關部門，近期將對該看護點進行整治。

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